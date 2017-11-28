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У Луцьку шукають нову родину для собаки, яку хазяї морили голодом. ВІДЕО

У Луцьку шукають нову родину для собаки, яку хазяї морили голодом. ВІДЕО
У Луцьку господарі ледь не до смерті заморили голодом собаку - знесилену тварину помітили на вулиці та викупили волонтери. Зараз Беллу лікують у ветклініці та вже шукають для неї нову родину.

За 3 дні перебування в лікарні собака досі не може напитися - вдома її кілька місяців морили голодом, - йдется у сюжеті ТСН.ua.

Те, що вона вижила - диво, кажуть лікарі, та додають, що тварин в такому критичному стані бачити ще не доводилося.

Собака в такому віці мала б мати вагу 30-35 кг, але наразі Белла важить менше половини своєї норми. Відео зі змордованою собакою вклали в мережу, після чого лучани прочісували вулиці у пошуках тварини. З'ясувалося, що у тварини є господарі. Однак із журналістами вони не поспілкувалися.

Сусіди не бачили, щоб власник вигуював собакою, та не чули її гавкоту, тому думали, що пес вже там не живе.

Активісти віднайли родича господарів, який продав тварину за 200 гривень. Зоозахисники ж написали заяву в поліцію через жорстоке поводження. Тож поки поліція шукає кривдників Белли, вона в лікарні постійно просить їсти. На реабілітацію тварини знадобиться кілька місяців, а волонтери вже шукають для неї нову родину.

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Теги: собака, порятунок
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Коментарі 1
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Та це ж стара інфа!!! ВИ тільки проснулись?
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