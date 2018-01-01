Луцьким школам та садочкам купили вогнегасники





Про це розповіла головна освітянка Луцька Зіновія Лещенко на постійній комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, - пише



Чиновниця розповіла, що для забезпечення протипожежної безпеки у закладах освіти Луцька потрібні чималі кошти.



Вона зазначила, що у відділ освіти вже закупив 47 вогнегасників для шкіл та 62 для дитячих садочків.



Крім цього в рамках забезпечення пожежної безпеки провели спеціальні навчання для вчителів та керівництва навчальних закладів.





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