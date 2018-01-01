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Луцьким школам та садочкам купили вогнегасники

Луцьким школам та садочкам купили вогнегасники
Для закладів дошкільної та шкільної освіти Луцька до початку навчального року закупили вогнегасники.

Про це розповіла головна освітянка Луцька Зіновія Лещенко на постійній комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, - пише Район. Луцьк.

Чиновниця розповіла, що для забезпечення протипожежної безпеки у закладах освіти Луцька потрібні чималі кошти.

Вона зазначила, що у відділ освіти вже закупив 47 вогнегасників для шкіл та 62 для дитячих садочків.

Крім цього в рамках забезпечення пожежної безпеки провели спеціальні навчання для вчителів та керівництва навчальних закладів.


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Теги: вогнегасник, техніка безпеки, школа
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