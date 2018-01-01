Луцьким школам та садочкам купили вогнегасники
Сьогодні, 03:43
Для закладів дошкільної та шкільної освіти Луцька до початку навчального року закупили вогнегасники.
Про це розповіла головна освітянка Луцька Зіновія Лещенко на постійній комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, - пише Район. Луцьк.
Чиновниця розповіла, що для забезпечення протипожежної безпеки у закладах освіти Луцька потрібні чималі кошти.
Вона зазначила, що у відділ освіти вже закупив 47 вогнегасників для шкіл та 62 для дитячих садочків.
Крім цього в рамках забезпечення пожежної безпеки провели спеціальні навчання для вчителів та керівництва навчальних закладів.
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Про це розповіла головна освітянка Луцька Зіновія Лещенко на постійній комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, - пише Район. Луцьк.
Чиновниця розповіла, що для забезпечення протипожежної безпеки у закладах освіти Луцька потрібні чималі кошти.
Вона зазначила, що у відділ освіти вже закупив 47 вогнегасників для шкіл та 62 для дитячих садочків.
Крім цього в рамках забезпечення пожежної безпеки провели спеціальні навчання для вчителів та керівництва навчальних закладів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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