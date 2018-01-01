Під Луцьком поліцейські в'їхали в «євробляху». ФОТО
Сьогодні, 12:54
У селі Зміїнець Луцького району поліцейський Renault Duster врізався у Volkswagen Passat на єврореєстрації.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар голови Волинської ОДА Катерина Павлова.
«Так красиво поліцейське Renault поцілувало в зад Volkswagen на іноземній реєстрації.
При тому, що останній був абсолютно правий: призупинився з включеним поворотом, аби з'їхати на бічну вулицю», - написала вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар голови Волинської ОДА Катерина Павлова.
«Так красиво поліцейське Renault поцілувало в зад Volkswagen на іноземній реєстрації.
При тому, що останній був абсолютно правий: призупинився з включеним поворотом, аби з'їхати на бічну вулицю», - написала вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 4
От рагулі! На колінах їм їздити!
Понабирали блях, проїхати не можна
бо це мусара гал1ми!
став на тех бляхаха посеред дороге
Останні новини
Під Луцьком поліцейські в'їхали в «євробляху». ФОТО
Сьогодні, 12:54
На Волині чоловік впав на 8-річну дівчинку та травмував її
Сьогодні, 12:34
У Луцьку – фестиваль каліграфії. ФОТО
Сьогодні, 12:00
У «Волині» – вражаюча серія перемог
Сьогодні, 11:21