Під Луцьком поліцейські в'їхали в «євробляху». ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар голови Волинської ОДА Катерина Павлова.



«Так красиво поліцейське Renault поцілувало в зад Volkswagen на іноземній реєстрації.



При тому, що останній був абсолютно правий: призупинився з включеним поворотом, аби з'їхати на бічну вулицю», - написала вона.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Зміїнець Луцького району поліцейський Renault Duster врізався у Volkswagen Passat на єврореєстрації.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар голови Волинської ОДА«Так красиво поліцейське Renault поцілувало в зад Volkswagen на іноземній реєстрації.При тому, що останній був абсолютно правий: призупинився з включеним поворотом, аби з'їхати на бічну вулицю», - написала вона.

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