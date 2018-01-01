вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Під Луцьком поліцейські в'їхали в «євробляху». ФОТО

Під Луцьком поліцейські в'їхали в «євробляху». ФОТО
У селі Зміїнець Луцького району поліцейський Renault Duster врізався у Volkswagen Passat на єврореєстрації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар голови Волинської ОДА Катерина Павлова.

«Так красиво поліцейське Renault поцілувало в зад Volkswagen на іноземній реєстрації.

При тому, що останній був абсолютно правий: призупинився з включеним поворотом, аби з'їхати на бічну вулицю», - написала вона.
Під Луцьком поліцейські в'їхали в «євробляху». ФОТО
Під Луцьком поліцейські в'їхали в «євробляху». ФОТО
Під Луцьком поліцейські в'їхали в «євробляху». ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, аварія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 4
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
От рагулі! На колінах їм їздити!
Відповісти
Понабирали блях, проїхати не можна
Відповісти
бо це мусара гал1ми!
Відповісти
став на тех бляхаха посеред дороге
Відповісти
Вибір редактора
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Оголосили підозру жінці, яка утримувала дім розпусти у Луцьку
Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Василь був людиною справи»: про волинянина, який загинув на Сході
Сьогодні, 13:30
Під Луцьком поліцейські в'їхали в «євробляху». ФОТО
Сьогодні, 12:54
На Волині чоловік впав на 8-річну дівчинку та травмував її
Сьогодні, 12:34
У Луцьку – фестиваль каліграфії. ФОТО
Сьогодні, 12:00
У «Волині» – вражаюча серія перемог
Сьогодні, 11:21
Схожі новини
На Волині автівка вилетіла з дороги та знесла огорожу. ФОТО. ОНОВЛЕНО На Волині автівка вилетіла з дороги та знесла огорожу. ФОТО. ОНОВЛЕНО
15 серпень, 09:45
У Луцьку автомобіль збив дівчину та втік У Луцьку автомобіль збив дівчину та втік
10 серпень, 12:40
Був у іграшковому шоломі: про хлопчика, який потрапив під колеса авто у Луцьку. ВІДЕО Був у іграшковому шоломі: про хлопчика, який потрапив під колеса авто у Луцьку. ВІДЕО
09 серпень, 11:14
На Волині Mercedes протаранив паркан і застряг. ФОТО На Волині Mercedes протаранив паркан і застряг. ФОТО
09 серпень, 08:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Василь був людиною справи»: про волинянина, який загинув на Сході
Сьогодні, 13:30
 0
Під Луцьком поліцейські в'їхали в «євробляху». ФОТО
Сьогодні, 12:54
 0
На Волині чоловік впав на 8-річну дівчинку та травмував її
Сьогодні, 12:34
 0
У Луцьку – фестиваль каліграфії. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
У «Волині» – вражаюча серія перемог
Сьогодні, 11:21
 0
Медіа
відео
1/8