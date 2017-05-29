Показали красу волинського села з висоти пташиного польоту. ФОТО

Олександр Харланов поділився фотографіями волинського села Несвіч з квадрокоптеру.



Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.



«Ранок починається не з кави», – пише Олександр.



Він зазначив, що без помічників він не зміг би показати усім таку красу.



«Гарного перегляду!», – побажав фотограф.



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