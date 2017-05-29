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Показали красу волинського села з висоти пташиного польоту. ФОТО

Показали красу волинського села з висоти пташиного польоту. ФОТО
Луцький фотограф Олександр Харланов поділився фотографіями волинського села Несвіч з квадрокоптеру.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Ранок починається не з кави», – пише Олександр.

Він зазначив, що без помічників він не зміг би показати усім таку красу.

«Гарного перегляду!», – побажав фотограф.
Показали красу волинського села з висоти пташиного польоту. ФОТО
Показали красу волинського села з висоти пташиного польоту. ФОТО
Показали красу волинського села з висоти пташиного польоту. ФОТО
Показали красу волинського села з висоти пташиного польоту. ФОТО
Показали красу волинського села з висоти пташиного польоту. ФОТО
Показали красу волинського села з висоти пташиного польоту. ФОТО

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Теги: Несвіч, село, краєвид, Волинь
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