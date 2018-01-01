У Луцьку просять капітально відремонтувати вулицю
Сьогодні, 10:17
У Луцьку просять відремонтувати дорожнє покриття на одній із вулиць.
Відповідну петицію зареєстрував Сергій Ткачук.
У зверненні він просить відремонтувати асфальт на вулиці Черчицькій.
«Після опадів взагалі не можливо пройти даною вулицею, скоро навчальний процес, діти будуть плавати», - зазначає чоловік.
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Відповідну петицію зареєстрував Сергій Ткачук.
У зверненні він просить відремонтувати асфальт на вулиці Черчицькій.
«Після опадів взагалі не можливо пройти даною вулицею, скоро навчальний процес, діти будуть плавати», - зазначає чоловік.
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