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У Луцьку просять капітально відремонтувати вулицю

У Луцьку просять капітально відремонтувати вулицю
У Луцьку просять відремонтувати дорожнє покриття на одній із вулиць.

Відповідну петицію зареєстрував Сергій Ткачук.

У зверненні він просить відремонтувати асфальт на вулиці Черчицькій.

«Після опадів взагалі не можливо пройти даною вулицею, скоро навчальний процес, діти будуть плавати», - зазначає чоловік.

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Теги: ремонт, Луцьк, Черчицька, вулиця
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