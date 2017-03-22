На Волині киянин хотів відкупитися від поліцейських. ФОТО

Житель Києва, який проїхав на червоний сигнал світлофора у Ковелі, хотів дати хабар поліцейським.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.19 серпня, близько 11 години, на автодорозі М-07, у Ковелі, екіпаж патрульних зупинив Mercedes Benz E250, який проїхав на заборонний сигнал світлофора на вулиці Варшавській.57-річний водій з Києва спробував «вирішити питання» і «домовитись». Не довго думаючи, він поклав у службовий автомобіль патрульних неправомірну вигоду 400 гривень.Після попередження, що за це загрожує кримінальна відповідальність, чоловіка затримали за дачу хабара службовій особі.Тепер водій відповідатиме перед законом, згідно з Кримінальним Кодексом.