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На Волині киянин хотів відкупитися від поліцейських. ФОТО

На Волині киянин хотів відкупитися від поліцейських. ФОТО
Житель Києва, який проїхав на червоний сигнал світлофора у Ковелі, хотів дати хабар поліцейським.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

19 серпня, близько 11 години, на автодорозі М-07, у Ковелі, екіпаж патрульних зупинив Mercedes Benz E250, який проїхав на заборонний сигнал світлофора на вулиці Варшавській.

57-річний водій з Києва спробував «вирішити питання» і «домовитись». Не довго думаючи, він поклав у службовий автомобіль патрульних неправомірну вигоду 400 гривень.

Після попередження, що за це загрожує кримінальна відповідальність, чоловіка затримали за дачу хабара службовій особі.

Тепер водій відповідатиме перед законом, згідно з Кримінальним Кодексом.
На Волині киянин хотів відкупитися від поліцейських. ФОТО
На Волині киянин хотів відкупитися від поліцейських. ФОТО
На Волині киянин хотів відкупитися від поліцейських. ФОТО

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Теги: поліція, Волинь, хабар, порушник
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