На Волині киянин хотів відкупитися від поліцейських. ФОТО
Сьогодні, 10:35
Житель Києва, який проїхав на червоний сигнал світлофора у Ковелі, хотів дати хабар поліцейським.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
19 серпня, близько 11 години, на автодорозі М-07, у Ковелі, екіпаж патрульних зупинив Mercedes Benz E250, який проїхав на заборонний сигнал світлофора на вулиці Варшавській.
57-річний водій з Києва спробував «вирішити питання» і «домовитись». Не довго думаючи, він поклав у службовий автомобіль патрульних неправомірну вигоду 400 гривень.
Після попередження, що за це загрожує кримінальна відповідальність, чоловіка затримали за дачу хабара службовій особі.
Тепер водій відповідатиме перед законом, згідно з Кримінальним Кодексом.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
19 серпня, близько 11 години, на автодорозі М-07, у Ковелі, екіпаж патрульних зупинив Mercedes Benz E250, який проїхав на заборонний сигнал світлофора на вулиці Варшавській.
57-річний водій з Києва спробував «вирішити питання» і «домовитись». Не довго думаючи, він поклав у службовий автомобіль патрульних неправомірну вигоду 400 гривень.
Після попередження, що за це загрожує кримінальна відповідальність, чоловіка затримали за дачу хабара службовій особі.
Тепер водій відповідатиме перед законом, згідно з Кримінальним Кодексом.
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