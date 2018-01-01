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У Луцьку мешканці Кравчука і Гордіюк не помиються на День Незалежності

У Луцьку мешканці Кравчука і Гордіюк не помиються на День Незалежності
У Луцьку мешканці вулиць Кравчука і Домни Гордіюк понад два місяці сидять без гарячої води через роботи на бойлерній.

Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Заступник директора ДКП «Луцьктепло» Богдан Карачевський розповів, що зараз немає необхідних труб для заміни на бойлерній.

Підрядник «відхопив» забагато робіт із якими тепер не може впоратися.

«Лучан цікавить, чи зможуть вони помитися на День Незалежності. Виходить, що ні. Там два місяці розрито і ще два місяці буде», - сказав голова комісії Андрій Козюра. Він наголосив, що мешканці мікрорайону абсолютно не поінформовані про стан справ.

«Ми будемо ініціювати круглий стіл, де будемо запрошувати «Луцьктепло», підрядника, усіх зацікавлених. Через місяць може бути початок опалювального сезону, а більшість об’єктів неготова», - повідомив Козюра.

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Теги: вода, душ, День Незалежності
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