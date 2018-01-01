Для Луцька хочуть купити сміттєвоз, який митиме контейнери
Сьогодні, 12:49
У Луцьку наступного року може з’явитися сміттєвоз, який митиме контейнери.
Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Директор «Луцькспецкомунтрансу» Валерій Кузьмич нагадав, що такий сміттєвоз хотіли купити цьогоріч, але підприємство було змушене придбати «простіші» машини, аби вирішити сміттєву проблему.
Однак тепер підприємство не може дозволити собі придбати сміттєвоз, який митиме контейнери. Він коштує вдвічі дорожче, аніж звичайна машина.
«На сьогодні один такий автомобіль є у Хмельницьку», - зауважив Кузьмич. Голова комісії Андрій Козюра запропонував внести питання щодо придбання сміттєвоза в одну з програм на наступний рік.
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Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Директор «Луцькспецкомунтрансу» Валерій Кузьмич нагадав, що такий сміттєвоз хотіли купити цьогоріч, але підприємство було змушене придбати «простіші» машини, аби вирішити сміттєву проблему.
Однак тепер підприємство не може дозволити собі придбати сміттєвоз, який митиме контейнери. Він коштує вдвічі дорожче, аніж звичайна машина.
«На сьогодні один такий автомобіль є у Хмельницьку», - зауважив Кузьмич. Голова комісії Андрій Козюра запропонував внести питання щодо придбання сміттєвоза в одну з програм на наступний рік.
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