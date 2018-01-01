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Які вулиці Луцька найбільше загиджені сміттям

Які вулиці Луцька найбільше загиджені сміттям
Розповіли, які вулиці Луцька входить у «чорний сміттєвий список».

Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Директор «Луцькспецкомунтрансу» Валерій Кузьмич повідомив, що найгірша ситуація зі сміттям на проспекті Перемоги, вулицях Володимирська, Дубнівська, Захарова, Рогова.

Натомість найдисциплінованішою вулицею назвали Героїв УПА.

«Там є індивідуальні контейнери. Їдеш і любо глянути», - відзначив Кузьмич.

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Теги: сміття, благоустрій
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