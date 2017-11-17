вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Луцька хочуть збудувати торгово-офісний центр

У центрі Луцька хочуть збудувати торгово-офісний центр
У Луцьку на вулиці Кривий Вал, 37 хочуть звести торгово-офісний центр.

Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз розповів, що в Луцьку міську раду звернувся Валерій Феоктістов з приводу надання дозволу на розробку проекту детального плану території в межах вулиць Кривий Вал, Глушець, Градний Узвіз, Гончарова, Паркова та Лесі Українки.

Хочуть змінити цільове призначення ділянки під будівництво торгово-офісних приміщень, яка нині є територією перспективної громадської забудови.

Члени комісії підтримали пропозицію щодо розроблення детального плану території.
У центрі Луцька хочуть збудувати торгово-офісний центр

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: офіс, Луцьк, офісний центр, Кривий Вал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Оголосили підозру жінці, яка утримувала дім розпусти у Луцьку
Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На луцькій вулиці замість розвалюх буде новий житловий квартал, - Чорнуха
Сьогодні, 13:49
У центрі Луцька хочуть збудувати торгово-офісний центр
Сьогодні, 13:39
Смертельна автотроща: арештували водія, який у Польщі зірвався у прірву
Сьогодні, 13:33
У Луцьку «каратєльні загони» муніципалів штрафуватимуть автоандонів
Сьогодні, 13:30
Арсен Мірзоян їде з концертом до Луцька
Сьогодні, 13:15
Схожі новини
Тоді і зараз: якою була головна пошта Луцька 80 років тому. ФОТО Тоді і зараз: якою була головна пошта Луцька 80 років тому. ФОТО
02 липень, 10:26
Чоловік, який до смерті побив матір у Луцьку, раніше вбив батька Чоловік, який до смерті побив матір у Луцьку, раніше вбив батька
11 квітень, 13:36
У центрі Луцька продається просторий офіс* У центрі Луцька продається просторий офіс*
17 листопад, 2017, 16:22
У Луцьку посеред дня з офісу вкрали понад 40 тисяч гривень У Луцьку посеред дня з офісу вкрали понад 40 тисяч гривень
09 жовтень, 2017, 12:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під Луцьком поліцейські в'їхали в «євробляху». ФОТО
19 серпень, 12:54
 1
На луцькій вулиці замість розвалюх буде новий житловий квартал, - Чорнуха
Сьогодні, 13:49
 0
У центрі Луцька хочуть збудувати торгово-офісний центр
Сьогодні, 13:39
 0
Смертельна автотроща: арештували водія, який у Польщі зірвався у прірву
Сьогодні, 13:33
 0
У Луцьку «каратєльні загони» муніципалів штрафуватимуть автоандонів
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8