У центрі Луцька хочуть збудувати торгово-офісний центр
Сьогодні, 13:39
У Луцьку на вулиці Кривий Вал, 37 хочуть звести торгово-офісний центр.
Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз розповів, що в Луцьку міську раду звернувся Валерій Феоктістов з приводу надання дозволу на розробку проекту детального плану території в межах вулиць Кривий Вал, Глушець, Градний Узвіз, Гончарова, Паркова та Лесі Українки.
Хочуть змінити цільове призначення ділянки під будівництво торгово-офісних приміщень, яка нині є територією перспективної громадської забудови.
Члени комісії підтримали пропозицію щодо розроблення детального плану території.
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Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз розповів, що в Луцьку міську раду звернувся Валерій Феоктістов з приводу надання дозволу на розробку проекту детального плану території в межах вулиць Кривий Вал, Глушець, Градний Узвіз, Гончарова, Паркова та Лесі Українки.
Хочуть змінити цільове призначення ділянки під будівництво торгово-офісних приміщень, яка нині є територією перспективної громадської забудови.
Члени комісії підтримали пропозицію щодо розроблення детального плану території.
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