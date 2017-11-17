У центрі Луцька хочуть збудувати торгово-офісний центр

У Луцьку на вулиці Кривий Вал, 37 хочуть звести торгово-офісний центр.Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Начальник управління містобудування та архітектурирозповів, що в Луцьку міську раду звернувсяз приводу надання дозволу на розробку проекту детального плану території в межах вулиць Кривий Вал, Глушець, Градний Узвіз, Гончарова, Паркова та Лесі Українки.Хочуть змінити цільове призначення ділянки під будівництво торгово-офісних приміщень, яка нині є територією перспективної громадської забудови.Члени комісії підтримали пропозицію щодо розроблення детального плану території.