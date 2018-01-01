У Луцьку – аварія на перехресті. ФОТО. ОНОВЛЕНО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Зіткнулися позашляховик Mitsubishi та легковик невідомої марки.



Аварія сталася приблизно о 14-ій годині 20 серпня.



Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.



Деталі – згодом.



Як зазначили у Facebook користувачі мережі, зіткнулося три автомобілі – Daewoo Lanos, Mitsubishi Outlander та Nissan Almera.

Фото – Vlad Morozovskiy

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