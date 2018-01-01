У Луцьку – аварія на перехресті. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:30
У Луцьку на перехресті вулиць Задворецької та Карпенка-Карого зіткнулися два автомобілі.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Зіткнулися позашляховик Mitsubishi та легковик невідомої марки.
Аварія сталася приблизно о 14-ій годині 20 серпня.
Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.
Деталі – згодом.
Як зазначили у Facebook користувачі мережі, зіткнулося три автомобілі – Daewoo Lanos, Mitsubishi Outlander та Nissan Almera.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Зіткнулися позашляховик Mitsubishi та легковик невідомої марки.
Аварія сталася приблизно о 14-ій годині 20 серпня.
Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.
Деталі – згодом.
Як зазначили у Facebook користувачі мережі, зіткнулося три автомобілі – Daewoo Lanos, Mitsubishi Outlander та Nissan Almera.
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