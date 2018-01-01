вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку – аварія на перехресті. ФОТО. ОНОВЛЕНО

У Луцьку – аварія на перехресті. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку на перехресті вулиць Задворецької та Карпенка-Карого зіткнулися два автомобілі.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Зіткнулися позашляховик Mitsubishi та легковик невідомої марки.

Аварія сталася приблизно о 14-ій годині 20 серпня.

Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.

Деталі – згодом.

Як зазначили у Facebook користувачі мережі, зіткнулося три автомобілі – Daewoo Lanos, Mitsubishi Outlander та Nissan Almera.
У Луцьку – аварія на перехресті. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку – аварія на перехресті. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Фото – Vlad Morozovskiy
Фото – Vlad Morozovskiy

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Задворецька, Карпенка-Карого
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Оголосили підозру жінці, яка утримувала дім розпусти у Луцьку
Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинянки на базарі вкрали велику суму грошей
Сьогодні, 15:07
Рухаєтеся тільки тоді, коли вибух чи масова загибель, – Савченко до управлінців. ФОТО
Сьогодні, 14:55
У Луцьку – аварія на перехресті. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:30
Розповіли про стан велосипедиста, якого збила автівка у Луцьку
Сьогодні, 14:25
Повідомили, коли прощатимуться з волинським Героєм Василем Крищуком
Сьогодні, 14:00
Схожі новини
Ранкова аварія у Луцьку: є потерпіла Ранкова аварія у Луцьку: є потерпіла
16 квітень, 09:55
Розповіли про стан велосипедиста, якого збила автівка у Луцьку Розповіли про стан велосипедиста, якого збила автівка у Луцьку
Сьогодні, 14:25
У Луцьку легковик збив велосипедиста. ФОТО У Луцьку легковик збив велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 09:30
У Луцьку на пішохідному переході збили жінку. ФОТО У Луцьку на пішохідному переході збили жінку. ФОТО
15 серпень, 15:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під Луцьком поліцейські в'їхали в «євробляху». ФОТО
19 серпень, 12:54
 1
У Луцьку на березі річки хочуть звести житловий масив
Сьогодні, 15:20
 0
З луцького двору вже місяць не вивозять гори сміття. ФОТО
Сьогодні, 15:13
 0
У волинянки на базарі вкрали велику суму грошей
Сьогодні, 15:07
 0
Рухаєтеся тільки тоді, коли вибух чи масова загибель, – Савченко до управлінців. ФОТО
Сьогодні, 14:55
 0
Медіа
відео
1/8