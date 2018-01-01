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Моторошна аварія у Луцьку: троє на мопеді врізалися у Lanos. ФОТО

Моторошна аварія у Луцьку: троє на мопеді врізалися у Lanos. ФОТО
У Луцьку під час ДТП за участю легковика та мопеда потерпіло 3 людей.

Зіткнення сталося 20 серпня, приблизно о 15.00

Аварія трапилася поблизу заводу «Кромберг і Шуберт», на перехресті вулиць Боженка і Європейської.

Наразі рух на місці події ускладнений, його регулюють патрульні поліцейські.

За словами очевидців, Lanos рухався у бік Львівської, а по зустрічній смузі виїхав мопед, на якому було троє людей.

Намагаючись уникнути зіткнення, водій авто почав вивертати кермо, тож мопед стукнув Lanos у бік.

За словами людей, на було двоє дівчат та хлопець за кермом. Лише одна особа була в шоломі.

Після зіткнення водія і пасажирок мопеда забрали карети швидкої допомоги. За словами людей, у водія - перелом ноги та розбита голова, про травми пасажирок інформації немає.

За словами людей, пасажирам та водію мопеда ще пощастило, адже якби зіткнення трапилося лоб у лоб, летальних наслідків би не уникнули.

На місці події працює патрульна поліція.
Моторошна аварія у Луцьку: троє на мопеді врізалися у Lanos. ФОТО
Моторошна аварія у Луцьку: троє на мопеді врізалися у Lanos. ФОТО
Моторошна аварія у Луцьку: троє на мопеді врізалися у Lanos. ФОТО
Моторошна аварія у Луцьку: троє на мопеді врізалися у Lanos. ФОТО
Моторошна аварія у Луцьку: троє на мопеді врізалися у Lanos. ФОТО
Моторошна аварія у Луцьку: троє на мопеді врізалися у Lanos. ФОТО
Моторошна аварія у Луцьку: троє на мопеді врізалися у Lanos. ФОТО
Моторошна аварія у Луцьку: троє на мопеді врізалися у Lanos. ФОТО
Моторошна аварія у Луцьку: троє на мопеді врізалися у Lanos. ФОТО
Моторошна аварія у Луцьку: троє на мопеді врізалися у Lanos. ФОТО
Моторошна аварія у Луцьку: троє на мопеді врізалися у Lanos. ФОТО
Моторошна аварія у Луцьку: троє на мопеді врізалися у Lanos. ФОТО
Моторошна аварія у Луцьку: троє на мопеді врізалися у Lanos. ФОТО
Моторошна аварія у Луцьку: троє на мопеді врізалися у Lanos. ФОТО
Моторошна аварія у Луцьку: троє на мопеді врізалися у Lanos. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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Коментарі 1
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