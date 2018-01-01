Моторошна аварія у Луцьку: троє на мопеді врізалися у Lanos. ФОТО

У Луцьку під час ДТП за участю легковика та мопеда потерпіло 3 людей.Зіткнення сталося 20 серпня, приблизно о 15.00Аварія трапилася поблизу заводу «Кромберг і Шуберт», на перехресті вулиць Боженка і Європейської.Наразі рух на місці події ускладнений, його регулюють патрульні поліцейські.За словами очевидців, Lanos рухався у бік Львівської, а по зустрічній смузі виїхав мопед, на якому було троє людей.Намагаючись уникнути зіткнення, водій авто почав вивертати кермо, тож мопед стукнув Lanos у бік.За словами людей, на було двоє дівчат та хлопець за кермом. Лише одна особа була в шоломі.Після зіткнення водія і пасажирок мопеда забрали карети швидкої допомоги. За словами людей, у водія - перелом ноги та розбита голова, про травми пасажирок інформації немає.За словами людей, пасажирам та водію мопеда ще пощастило, адже якби зіткнення трапилося лоб у лоб, летальних наслідків би не уникнули.На місці події працює патрульна поліція.