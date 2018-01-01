Моторошна аварія у Луцьку: троє на мопеді врізалися у Lanos. ФОТО
Сьогодні, 15:59
У Луцьку під час ДТП за участю легковика та мопеда потерпіло 3 людей.
Зіткнення сталося 20 серпня, приблизно о 15.00
Аварія трапилася поблизу заводу «Кромберг і Шуберт», на перехресті вулиць Боженка і Європейської.
Наразі рух на місці події ускладнений, його регулюють патрульні поліцейські.
За словами очевидців, Lanos рухався у бік Львівської, а по зустрічній смузі виїхав мопед, на якому було троє людей.
Намагаючись уникнути зіткнення, водій авто почав вивертати кермо, тож мопед стукнув Lanos у бік.
За словами людей, на було двоє дівчат та хлопець за кермом. Лише одна особа була в шоломі.
Після зіткнення водія і пасажирок мопеда забрали карети швидкої допомоги. За словами людей, у водія - перелом ноги та розбита голова, про травми пасажирок інформації немає.
За словами людей, пасажирам та водію мопеда ще пощастило, адже якби зіткнення трапилося лоб у лоб, летальних наслідків би не уникнули.
На місці події працює патрульна поліція.
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Зіткнення сталося 20 серпня, приблизно о 15.00
Аварія трапилася поблизу заводу «Кромберг і Шуберт», на перехресті вулиць Боженка і Європейської.
Наразі рух на місці події ускладнений, його регулюють патрульні поліцейські.
За словами очевидців, Lanos рухався у бік Львівської, а по зустрічній смузі виїхав мопед, на якому було троє людей.
Намагаючись уникнути зіткнення, водій авто почав вивертати кермо, тож мопед стукнув Lanos у бік.
За словами людей, на було двоє дівчат та хлопець за кермом. Лише одна особа була в шоломі.
Після зіткнення водія і пасажирок мопеда забрали карети швидкої допомоги. За словами людей, у водія - перелом ноги та розбита голова, про травми пасажирок інформації немає.
За словами людей, пасажирам та водію мопеда ще пощастило, адже якби зіткнення трапилося лоб у лоб, летальних наслідків би не уникнули.
На місці події працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Якщо дурень,то на все життя.
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