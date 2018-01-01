У Луцьку хлопчик випав з вікна будинку: деталі трагедії
Сьогодні, 16:24
Хлопчик 2,5 років випав з вікна луцького будинку на вулиці Лисенка, спершись на москітну сітку.
Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost генеральний директор Волинського обласного дитячого ТМО Сергій Ляшенко, дитина знаходиться у реанімації.
Нагадаємо, 20 серпня у Луцьку дитина випала з вікна будинку.
У хлопчика - перелом кісток лицевого черепа, попередньо - внутрішні органи дитини цілі.
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Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost генеральний директор Волинського обласного дитячого ТМО Сергій Ляшенко, дитина знаходиться у реанімації.
Нагадаємо, 20 серпня у Луцьку дитина випала з вікна будинку.
У хлопчика - перелом кісток лицевого черепа, попередньо - внутрішні органи дитини цілі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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