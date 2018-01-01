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У Луцьку хлопчик випав з вікна будинку: деталі трагедії

У Луцьку хлопчик випав з вікна будинку: деталі трагедії
Хлопчик 2,5 років випав з вікна луцького будинку на вулиці Лисенка, спершись на москітну сітку.

Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost генеральний директор Волинського обласного дитячого ТМО Сергій Ляшенко, дитина знаходиться у реанімації.

Нагадаємо, 20 серпня у Луцьку дитина випала з вікна будинку.

У хлопчика - перелом кісток лицевого черепа, попередньо - внутрішні органи дитини цілі.

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Теги: діти, падіння, медицина
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