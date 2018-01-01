У Луцьку хлопчик випав з вікна будинку: деталі трагедії





Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost генеральний директор Волинського обласного дитячого ТМО Сергій Ляшенко, дитина знаходиться у реанімації.



Нагадаємо, 20 серпня у Луцьку



У хлопчика - перелом кісток лицевого черепа, попередньо - внутрішні органи дитини цілі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хлопчик 2,5 років випав з вікна луцького будинку на вулиці Лисенка, спершись на москітну сітку.Як розповів у коментарігенеральний директор Волинського обласного дитячого ТМО, дитина знаходиться у реанімації.Нагадаємо, 20 серпня у Луцьку дитина випала з вікна будинку У хлопчика - перелом кісток лицевого черепа, попередньо - внутрішні органи дитини цілі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію