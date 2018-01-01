У Луцьку підліток стрибнув із вікна через нещасне кохання
Сьогодні, 16:40
У Луцьку 17-річний хлопець намагався вчинити самогубство через нещасливе кохання.
Інцидент трапився у понеділок, 20 серпня на вулиці Декабристів, - про це повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost власні джерела.
Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost генеральний директор Волинського обласного дитячого ТМО Сергій Ляшенко, станом на 16:20 хлопця обстежують. У нього пошкоджені внутрішні органи.
Попередньо, у підлітка - розрив печінки. 17-річного хлопця готують до проведення операції.
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Інцидент трапився у понеділок, 20 серпня на вулиці Декабристів, - про це повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost власні джерела.
Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost генеральний директор Волинського обласного дитячого ТМО Сергій Ляшенко, станом на 16:20 хлопця обстежують. У нього пошкоджені внутрішні органи.
Попередньо, у підлітка - розрив печінки. 17-річного хлопця готують до проведення операції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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