У Луцьку підліток стрибнув із вікна через нещасне кохання





Інцидент трапився у понеділок, 20 серпня на вулиці Декабристів, - про це повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost власні джерела.



Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost генеральний директор Волинського обласного дитячого ТМО Сергій Ляшенко, станом на 16:20 хлопця обстежують. У нього пошкоджені внутрішні органи.



Попередньо, у підлітка - розрив печінки. 17-річного хлопця готують до проведення операції.

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