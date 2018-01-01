У волинському лісгоспі за рік викачали 615 кілограмів меду. ФОТО

На Волині лісівники востаннє цьогоріч викачали лісовий мед.Пасікам, що розташовані у Замлинському лісництві близько 60 років, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.Вулики встановлені у трьох різних куточках медодайних лісових угідь. На сьогодні там утримують сто бджолосімей.У «Любомльськомц лісгоспі» працюють два досвідчених бджолярі –та, які господарюють на лісових пасіках.Підгодівля, профілактика хвороб, слідкування за роями та вуликами – нагляду бджоли потребують і взимку, і влітку. Та результат цієї праці солодко-смачний, корисний і лікувальний: збір меду, а також отримання чимало інших продуктів від цих працьовитих комах.Нещодавно у лісгоспі провели останнє у цьому році викачування меду. Тож цього солодкого продукту у нинішньому році разом зібрали 615 кілограмів. Це хороший результат, стверджують пасічники."Вулики лісових пасік розташовані у надзвичайно гарних місцинах, заповідних зонах Любомльського держлісгоспу. Зокрема, у ботанічній пам’ятці «Ділянка дубового лісу» неймовірне розмаїття різнотрав’я, медоносних лікарських рослин, ароматних квітучих дерев, кущів. Своїми принадами та вигодами території для пасік вирізняються і у заказниках «Замлинщина» та «Мосирський», що в урочищі Мурава. Тож про особливу цінність та унікальність лісового меду певно годі й говорити. Цілющі властивості не тільки в тому, що нектар бджілки-трудівниці збирають з різноманітних лісових рослин, а й у тому, що ростуть вони далеко від забруднених доріг, у чистоті та гармонії. Ми ж вдячні його величності лісу за ті цінності та багатства, які дарує він людям", - йдеться у повідомленні.