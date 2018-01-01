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У волинському лісгоспі за рік викачали 615 кілограмів меду. ФОТО

У волинському лісгоспі за рік викачали 615 кілограмів меду. ФОТО
На Волині лісівники востаннє цьогоріч викачали лісовий мед.

Пасікам, що розташовані у Замлинському лісництві близько 60 років, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.

Вулики встановлені у трьох різних куточках медодайних лісових угідь. На сьогодні там утримують сто бджолосімей.

У «Любомльськомц лісгоспі» працюють два досвідчених бджолярі – Микола Лобко та Сергій Бородчук, які господарюють на лісових пасіках.

Підгодівля, профілактика хвороб, слідкування за роями та вуликами – нагляду бджоли потребують і взимку, і влітку. Та результат цієї праці солодко-смачний, корисний і лікувальний: збір меду, а також отримання чимало інших продуктів від цих працьовитих комах.

Нещодавно у лісгоспі провели останнє у цьому році викачування меду. Тож цього солодкого продукту у нинішньому році разом зібрали 615 кілограмів. Це хороший результат, стверджують пасічники.

"Вулики лісових пасік розташовані у надзвичайно гарних місцинах, заповідних зонах Любомльського держлісгоспу. Зокрема, у ботанічній пам’ятці «Ділянка дубового лісу» неймовірне розмаїття різнотрав’я, медоносних лікарських рослин, ароматних квітучих дерев, кущів. Своїми принадами та вигодами території для пасік вирізняються і у заказниках «Замлинщина» та «Мосирський», що в урочищі Мурава. Тож про особливу цінність та унікальність лісового меду певно годі й говорити. Цілющі властивості не тільки в тому, що нектар бджілки-трудівниці збирають з різноманітних лісових рослин, а й у тому, що ростуть вони далеко від забруднених доріг, у чистоті та гармонії. Ми ж вдячні його величності лісу за ті цінності та багатства, які дарує він людям", - йдеться у повідомленні.
У волинському лісгоспі за рік викачали 615 кілограмів меду. ФОТО
У волинському лісгоспі за рік викачали 615 кілограмів меду. ФОТО
У волинському лісгоспі за рік викачали 615 кілограмів меду. ФОТО
У волинському лісгоспі за рік викачали 615 кілограмів меду. ФОТО
У волинському лісгоспі за рік викачали 615 кілограмів меду. ФОТО
У волинському лісгоспі за рік викачали 615 кілограмів меду. ФОТО

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Теги: мед, бджоли, лісівники
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