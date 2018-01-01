Повідомили, коли у Луцьку почнуть будувати реабілітаційний центр для атовців

Секретар Луцької міськрадизапевнив, що реабілітаційний центр для воїнів АТО почнуть будувати уже наступного року.Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.«У кожному місті реабілітаційний центр існує, але при госпіталях ветеранів війни, обласних закладах. Вони фінансуються за рахунок державних коштів. У нас вирішили робити це за місцеві кошти», - зауважив Григорій Пустовіт.Однак він сказав, що у місті реабілітаційний центр почнуть будувати у 2019 році.«Чи все ми робимо? Звичайно, що не все. Ми всі повинні докласти зусилля. І державний бюджет. Не так, що місто закуповує понад сотню путівок, а державний – 25», - додав він.