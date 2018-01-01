Повідомили, коли у Луцьку почнуть будувати реабілітаційний центр для атовців
Сьогодні, 09:15
Секретар Луцької міськради Григорій Пустовіт запевнив, що реабілітаційний центр для воїнів АТО почнуть будувати уже наступного року.
Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
«У кожному місті реабілітаційний центр існує, але при госпіталях ветеранів війни, обласних закладах. Вони фінансуються за рахунок державних коштів. У нас вирішили робити це за місцеві кошти», - зауважив Григорій Пустовіт.
Однак він сказав, що у місті реабілітаційний центр почнуть будувати у 2019 році.
«Чи все ми робимо? Звичайно, що не все. Ми всі повинні докласти зусилля. І державний бюджет. Не так, що місто закуповує понад сотню путівок, а державний – 25», - додав він.
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Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
«У кожному місті реабілітаційний центр існує, але при госпіталях ветеранів війни, обласних закладах. Вони фінансуються за рахунок державних коштів. У нас вирішили робити це за місцеві кошти», - зауважив Григорій Пустовіт.
Однак він сказав, що у місті реабілітаційний центр почнуть будувати у 2019 році.
«Чи все ми робимо? Звичайно, що не все. Ми всі повинні докласти зусилля. І державний бюджет. Не так, що місто закуповує понад сотню путівок, а державний – 25», - додав він.
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Коментарі 2
Брехливий покидьок. Мали побудувати цього року і як завжди не знайшли грошей. А обіцяли довго. Неправда, що в інших містах реабілітаційні центри існують. Неправда, що вони там будуються за державні кошти. В Тернополі та Хмельницькому за місцеві.
енгшщлдж
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