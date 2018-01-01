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У Луцьк на День прапора приїде прем’єр-міністр

У Луцьк на День прапора приїде прем’єр-міністр
У Луцьк 23 серпня на День Державного прапора завітає прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Секретар міськради Григорій Пустовіт повідомив, що цьогоріч День прапора святкуватимуть двічі: о 9:00 біля міської ради, та об 11:00 біля ОДА.

«Попередньо 23 серпня місто має відвідати Володимир Гройсман. Спільно з прем’єром ми підніматимемо прапор», - повідомив він.

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Теги: прем'єр-міністр, Володимир Гройсман, Луцьк, святкування, День Прапора
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