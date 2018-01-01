У Луцьк на День прапора приїде прем’єр-міністр
Сьогодні, 09:32
У Луцьк 23 серпня на День Державного прапора завітає прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Секретар міськради Григорій Пустовіт повідомив, що цьогоріч День прапора святкуватимуть двічі: о 9:00 біля міської ради, та об 11:00 біля ОДА.
«Попередньо 23 серпня місто має відвідати Володимир Гройсман. Спільно з прем’єром ми підніматимемо прапор», - повідомив він.
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Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Секретар міськради Григорій Пустовіт повідомив, що цьогоріч День прапора святкуватимуть двічі: о 9:00 біля міської ради, та об 11:00 біля ОДА.
«Попередньо 23 серпня місто має відвідати Володимир Гройсман. Спільно з прем’єром ми підніматимемо прапор», - повідомив він.
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