У Луцьк на День прапора приїде прем’єр-міністр

Володимир Гройсман.



Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.



Секретар міськради Григорій Пустовіт повідомив, що цьогоріч День прапора святкуватимуть двічі: о 9:00 біля міської ради, та об 11:00 біля ОДА.



«Попередньо 23 серпня місто має відвідати Володимир Гройсман. Спільно з прем’єром ми підніматимемо прапор», - повідомив він.

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