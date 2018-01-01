Луценко у Луцьку призначив нового прокурора області
Сьогодні, 10:15
Генеральний прокурор України Юрій Луценко 21 серпня перебуває у Луцьку та призначив нового головного прокурора Волині.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Зауважимо, що новим головний прокурором області Юрій Луценко призначив Віктора Швидкого, який до того був першим заступником та виконувачем обов’язків прокурора Волині.
Наразі ж у прес-службі підтверджують факт призначення прокурора області 21 серпня. У прес-службі додають, що призначення відбулося без присутності преси.
Натомість під приміщенням проруратури - чимала кількість поліції.
Зауважимо, що Віктор Швидкий працював на різних посадах, у тому числі керівних, в УМВС України у Дніпропетровській та Закарпатській областях. Із серпня 2005 по січень 2007 року та з грудня 2007 по березень 2010 року – начальник УМВС України у Волинській області.
Із липня по грудень 2007 року – тимчасово виконуючий обов’язки заступника голови Волинської обласної державної адміністрації. На посаду першого заступника прокурора Волинської області призначений 12 серпня 2016 року.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Зауважимо, що новим головний прокурором області Юрій Луценко призначив Віктора Швидкого, який до того був першим заступником та виконувачем обов’язків прокурора Волині.
Наразі ж у прес-службі підтверджують факт призначення прокурора області 21 серпня. У прес-службі додають, що призначення відбулося без присутності преси.
Натомість під приміщенням проруратури - чимала кількість поліції.
Зауважимо, що Віктор Швидкий працював на різних посадах, у тому числі керівних, в УМВС України у Дніпропетровській та Закарпатській областях. Із серпня 2005 по січень 2007 року та з грудня 2007 по березень 2010 року – начальник УМВС України у Волинській області.
Із липня по грудень 2007 року – тимчасово виконуючий обов’язки заступника голови Волинської обласної державної адміністрації. На посаду першого заступника прокурора Волинської області призначений 12 серпня 2016 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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