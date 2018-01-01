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Луценко у Луцьку призначив нового прокурора області

Луценко у Луцьку призначив нового прокурора області
Генеральний прокурор України Юрій Луценко 21 серпня перебуває у Луцьку та призначив нового головного прокурора Волині.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Зауважимо, що новим головний прокурором області Юрій Луценко призначив Віктора Швидкого, який до того був першим заступником та виконувачем обов’язків прокурора Волині.

Наразі ж у прес-службі підтверджують факт призначення прокурора області 21 серпня. У прес-службі додають, що призначення відбулося без присутності преси.

Натомість під приміщенням проруратури - чимала кількість поліції.

Зауважимо, що Віктор Швидкий працював на різних посадах, у тому числі керівних, в УМВС України у Дніпропетровській та Закарпатській областях. Із серпня 2005 по січень 2007 року та з грудня 2007 по березень 2010 року – начальник УМВС України у Волинській області.

Із липня по грудень 2007 року – тимчасово виконуючий обов’язки заступника голови Волинської обласної державної адміністрації. На посаду першого заступника прокурора Волинської області призначений 12 серпня 2016 року.

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Теги: Віктор Швидкий, Юрій Луценко
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