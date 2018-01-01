У Луцьку воїнам АТО вручили відзнаки. ФОТО





Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.



За особисту мужність, відвагу, героїзм під час виконання обов’язків у зоні АТО відзнакою командира 30-ї окремої Новоград-Волинської механізованої бригади посмертно відзначили Романа Наюка. Нагороду отримала матір військового.



Своєю чергою, відзнаки «Ветеран війни — учасник бойових дій» отримали:



старший сержант запасу Руслан Бірук;

молодший сержант запасу Антон Шарапов;

старший солдат запасу Дмитро Гордіюк;

рядовий запасу Анатолій Лінкевич;

рядовий запасу Андрій Пархомей;

солдат запасу Мирослав Маціюк;

солдат запасу Мережа Сергій;

солдат запасу Самчук Микола;

солдат запасу Андрій Чубко.



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