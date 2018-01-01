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У Луцьку воїнам АТО вручили відзнаки. ФОТО

У Луцьку воїнам АТО вручили відзнаки. ФОТО
У Луцьку воїни АТО отримали спеціальні нагрудні знаки.

Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.

За особисту мужність, відвагу, героїзм під час виконання обов’язків у зоні АТО відзнакою командира 30-ї окремої Новоград-Волинської механізованої бригади посмертно відзначили Романа Наюка. Нагороду отримала матір військового.

Своєю чергою, відзнаки «Ветеран війни — учасник бойових дій» отримали:

старший сержант запасу Руслан Бірук;
молодший сержант запасу Антон Шарапов;
старший солдат запасу Дмитро Гордіюк;
рядовий запасу Анатолій Лінкевич;
рядовий запасу Андрій Пархомей;
солдат запасу Мирослав Маціюк;
солдат запасу Мережа Сергій;
солдат запасу Самчук Микола;
солдат запасу Андрій Чубко.
У Луцьку воїнам АТО вручили відзнаки. ФОТО

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Теги: нагорода, АТО, атовець, Луцьк
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