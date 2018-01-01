Розповіли, коли по Стиру можна буде покататися на катері

Судноплавні екскурсії по Стиру, першу понтонну пристань для яких саме монтують у центральному парку Луцька, лучани та гості зможуть замовляти від Дня міста.Про це стало відомо 21 серпня під час транспортування понтона до Центрального парку.Радник міського головизауважив, що монтаж завершать за 1-2 дні, однак достеменно стверджувати, що здійснювати пасажирські перевезення по Стиру можна буде вже з Дня Незалежності, поки що рано.«Побачимо, як будемо готові. Думаю, що на постійній основі будемо стартувати на День міста», - розповів Поліщук.Директор ТОВ «Річковий порт «Луцьк»додав, що пасажирські перевезення Стиромдо теплої пори року.«Пасажирські перевезення - це не туристичний сезон. Тут не важливо, холодно чи не холодно», - додав Кербалай. Щодо перспективи початку перевезень посадовець також підтвердив, до вже на День міста можна буде «кататися» річкою.«Трап встановлять не сьогодні – можливо, завтра. Можливо, до Дня Незалежності, а от до Дня міста повноцінно вже запустимо пасажирські перевезення по місту», - підсумував він.Нагадаємо, цьогорічу другу суботу-неділю вересня. Також нещодавно Стиром вперше за останні 40 років