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Розповіли, коли по Стиру можна буде покататися на катері

Розповіли, коли по Стиру можна буде покататися на катері
Судноплавні екскурсії по Стиру, першу понтонну пристань для яких саме монтують у центральному парку Луцька, лучани та гості зможуть замовляти від Дня міста.

Про це стало відомо 21 серпня під час транспортування понтона до Центрального парку.

Радник міського голови Ігор Поліщук зауважив, що монтаж завершать за 1-2 дні, однак достеменно стверджувати, що здійснювати пасажирські перевезення по Стиру можна буде вже з Дня Незалежності, поки що рано.

«Побачимо, як будемо готові. Думаю, що на постійній основі будемо стартувати на День міста», - розповів Поліщук.

Директор ТОВ «Річковий порт «Луцьк» Олег Кербалай додав, що пасажирські перевезення Стиром не будуть «прив’язані» до теплої пори року.

«Пасажирські перевезення - це не туристичний сезон. Тут не важливо, холодно чи не холодно», - додав Кербалай. Щодо перспективи початку перевезень посадовець також підтвердив, до вже на День міста можна буде «кататися» річкою.

«Трап встановлять не сьогодні – можливо, завтра. Можливо, до Дня Незалежності, а от до Дня міста повноцінно вже запустимо пасажирські перевезення по місту», - підсумував він.

Нагадаємо, цьогоріч День міста у Луцьку святкуватимуть у другу суботу-неділю вересня. Також нещодавно Стиром вперше за останні 40 років проїхався катер.

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Теги: катер, екскурсія, Стир
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