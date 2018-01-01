На Волині дітей викрадають на органи: фейк чи правда
Сьогодні, 14:28
У мережі Facebook активно поширюють повідомлення про викрадення дітей на органи в Україні та, зокрема, на Волині.
Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації поліції Волині, люди повідомляють про нібито викрадення дітей у Любомльському та Турійському районах краю.
Однак жодного факту на території області зафіксовано не було.
За словами поліцейських, у Любомльському районі біля хлопчика зупинилася автівка, водій хотів запитати дорогу. Однак дитина злякалася, сіла на велосипед і поїхала. Про цей факт мама повідомила правоохоронцям.
Поліція закликає волинян інформувати про підозрілі випадки і фіксувати номер та марку автомобіля.
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Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації поліції Волині, люди повідомляють про нібито викрадення дітей у Любомльському та Турійському районах краю.
Однак жодного факту на території області зафіксовано не було.
За словами поліцейських, у Любомльському районі біля хлопчика зупинилася автівка, водій хотів запитати дорогу. Однак дитина злякалася, сіла на велосипед і поїхала. Про цей факт мама повідомила правоохоронцям.
Поліція закликає волинян інформувати про підозрілі випадки і фіксувати номер та марку автомобіля.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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