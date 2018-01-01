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На Волині дітей викрадають на органи: фейк чи правда

На Волині дітей викрадають на органи: фейк чи правда
У мережі Facebook активно поширюють повідомлення про викрадення дітей на органи в Україні та, зокрема, на Волині.

Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації поліції Волині, люди повідомляють про нібито викрадення дітей у Любомльському та Турійському районах краю.

Однак жодного факту на території області зафіксовано не було.

За словами поліцейських, у Любомльському районі біля хлопчика зупинилася автівка, водій хотів запитати дорогу. Однак дитина злякалася, сіла на велосипед і поїхала. Про цей факт мама повідомила правоохоронцям.

Поліція закликає волинян інформувати про підозрілі випадки і фіксувати номер та марку автомобіля.

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Теги: викрадення дітей, поліція, Волинь
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