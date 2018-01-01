На Волині дітей викрадають на органи: фейк чи правда

У мережі Facebook активно поширюють повідомлення про викрадення дітей на органи в Україні та, зокрема, на Волині.Як повідомилиу секторі комунікації поліції Волині, люди повідомляють про нібито викрадення дітей у Любомльському та Турійському районах краю.Однак жодного факту на території області зафіксовано не було.За словами поліцейських, у Любомльському районі біля хлопчика зупинилася автівка, водій хотів запитати дорогу. Однак дитина злякалася, сіла на велосипед і поїхала. Про цей факт мама повідомила правоохоронцям.Поліція закликає волинян інформувати про підозрілі випадки і фіксувати номер та марку автомобіля.