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Через релігійні переконання матері двоє дітей з Волині підхопили кір

Через релігійні переконання матері двоє дітей з Волині підхопили кір
На Волині реєструють нові випадки захворювання на кір – учора, 20 серпня, стало відомо про захворювання двох нещеплених дітей та їхньої матері.

Про це голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко повідомив 21 серпня під час візиту до комунального закладу «Луцька міська дитяча поліклініка».

За словами посадовця, на Волині вже тиждень було «затишшя» із захворюваністю. Однак учора, 20 серпня, в області зареєстрували нові випадки кору.

«Не можу оминути гіркий факт, який учора трапився. Двоє немовлят захворіли на Волині знову кором… Малесенькі, і мама захворіла. І вона принципово через релігійні переконання не хоче робити щеплення. Ну що тут скажеш», - мовив посадовець.

Водночас він наголосив на необхідності профілактики, адже безпечніше запобігти хворобі, ніж згодом лікуватися.

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Теги: кір, хвороба, діти, Олександр Савченко, Волинь
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