Новий суд у Ківерцях обійдеться у 40 мільйонів. ВІДЕО





Про це йдеться у



Приміщенню Ківерцівського міськрайонного суду - понад півстоліття. Хоча ремонт тут робили порівняно недавно, самі служителі Феміди кажуть, що воно не пристосоване до вимог сьогодення. Штатним розписом тут має працювати п’ятеро суддів. Наразі поміщаються лише двоє.



За словами голови суду Олександра Костюкевича, приміщення не відповідає сучасним вимогам.



Найближчим часом планують розпочати ремонт будівлі, яку суддям передали лісівники. Загалом реконструкція обійдеться платникам податків у майже 40 мільйонів гривень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Реконструкція будівлі, в якій працюватиме Ківерцівський районний суд, коштуватиме платникам податків майже 40 мільйонів гривень.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.Приміщенню Ківерцівського міськрайонного суду - понад півстоліття. Хоча ремонт тут робили порівняно недавно, самі служителі Феміди кажуть, що воно не пристосоване до вимог сьогодення. Штатним розписом тут має працювати п’ятеро суддів. Наразі поміщаються лише двоє.За словами голови суду, приміщення не відповідає сучасним вимогам.Найближчим часом планують розпочати ремонт будівлі, яку суддям передали лісівники. Загалом реконструкція обійдеться платникам податків у майже 40 мільйонів гривень.

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