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Луцьк витратить на прибирання снігу 1,5 мільйона гривень

Луцьк витратить на прибирання снігу 1,5 мільйона гривень
Послуги з прибирання снігу взимку обійдуться Луцьку у 1,5 мільйона гривень.

Відповідний тендер оголосили на ProZorro.

У суму входить не лише очищення вулиць міста від снігу спецтехнікою, а й по 700 тонн піщано-соляної суміші, щебенево-соляної суміші, 360 тонн солі та чергування спецтехніки.

Участь у тендері взяли два претенденти: "Луцькавтодор-сервіс" та "Луцькспецкомунтранс". Наразі визначають переможця торгів.

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Теги: прибирання снігу, зима, дороги, Луцьк
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