Луцьк витратить на прибирання снігу 1,5 мільйона гривень
Сьогодні, 10:20
Послуги з прибирання снігу взимку обійдуться Луцьку у 1,5 мільйона гривень.
Відповідний тендер оголосили на ProZorro.
У суму входить не лише очищення вулиць міста від снігу спецтехнікою, а й по 700 тонн піщано-соляної суміші, щебенево-соляної суміші, 360 тонн солі та чергування спецтехніки.
Участь у тендері взяли два претенденти: "Луцькавтодор-сервіс" та "Луцькспецкомунтранс". Наразі визначають переможця торгів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідний тендер оголосили на ProZorro.
У суму входить не лише очищення вулиць міста від снігу спецтехнікою, а й по 700 тонн піщано-соляної суміші, щебенево-соляної суміші, 360 тонн солі та чергування спецтехніки.
Участь у тендері взяли два претенденти: "Луцькавтодор-сервіс" та "Луцькспецкомунтранс". Наразі визначають переможця торгів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцьк витратить на прибирання снігу 1,5 мільйона гривень
Сьогодні, 10:20
Ленін і замок: у мережі з'явилося історичне фото
Сьогодні, 10:15
Волинянин загинув від удару струмом
Сьогодні, 10:05
У Луцьку через паління сміття ледь не виникла пожежа. ФОТО
Сьогодні, 09:58
За минулу добу на Волині – 11 аварій
Сьогодні, 09:37