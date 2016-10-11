Луцьк витратить на прибирання снігу 1,5 мільйона гривень





Відповідний тендер оголосили на ProZorro.



У суму входить не лише очищення вулиць міста від снігу спецтехнікою, а й по 700 тонн піщано-соляної суміші, щебенево-соляної суміші, 360 тонн солі та чергування спецтехніки.



Участь у тендері взяли два претенденти: "Луцькавтодор-сервіс" та "Луцькспецкомунтранс". Наразі визначають переможця торгів.

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