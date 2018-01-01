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Відома програма візиту Гройсмана на Волинь

Відома програма візиту Гройсмана на Волинь
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман приїде на Волинь завтра, 23 серпня. Наразі ж відома програма його перебування в області.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

У рамках робочого візиту він відвідає лише місто Луцьк. Зокрема, у його програмі - візит на державне підприємство «Луцький ремонтний завод «Мотор», а також прогулянка містом, за попередньою інформацією - вулицею Лесі Українки.

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Теги: Володимир Гройсман, Луцьк, візит, Волинь
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Коментарі 2
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Ура! Нарешті!
Волиняни і поліщуки з нетерпінням чекають видатного державника України!
Може, він Героя України вручить Усику в Луцьку!
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жырна свыня жажрана
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