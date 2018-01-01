Відома програма візиту Гройсмана на Волинь

приїде на Волинь завтра, 23 серпня. Наразі ж відома програма його перебування в області.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



У рамках робочого візиту він відвідає лише місто Луцьк. Зокрема, у його програмі - візит на державне підприємство «Луцький ремонтний завод «Мотор», а також прогулянка містом, за попередньою інформацією - вулицею Лесі Українки.

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