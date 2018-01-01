Відома програма візиту Гройсмана на Волинь
Сьогодні, 11:13
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман приїде на Волинь завтра, 23 серпня. Наразі ж відома програма його перебування в області.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
У рамках робочого візиту він відвідає лише місто Луцьк. Зокрема, у його програмі - візит на державне підприємство «Луцький ремонтний завод «Мотор», а також прогулянка містом, за попередньою інформацією - вулицею Лесі Українки.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
У рамках робочого візиту він відвідає лише місто Луцьк. Зокрема, у його програмі - візит на державне підприємство «Луцький ремонтний завод «Мотор», а також прогулянка містом, за попередньою інформацією - вулицею Лесі Українки.
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