У Ківерцях зупинку «одягнули» у вишиванку. ФОТО

Зупинку громадського транспорту у місті Ківерці, що на Волині, оновили та розфарбували традиційними орнаментами.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила дружина луцького активіста"Одягнули у вишиванку! Я спільно з чоловіком та сином відновили громадську зупинку в м.Ківерці", - написала вона.Ця зупинка є особливою, вона не тільки рекламує туристичний логотип Волині, а навіть і орнаменти волинської вишивки."Такий подарунок ми зробили до Дня Незалежності України. Хочеться подякувати рідним за допомогу і підтримку! Приємно, що місцеві люди позитивно реагували на маленькі зміни у своєму місці. Закликаємо всіх жителів відновлювати своє місто разом! ВОЛИНЬ УНІКАЛЬНА!" - йдеться у повідомленні.