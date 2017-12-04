У Ківерцях зупинку «одягнули» у вишиванку. ФОТО
Сьогодні, 11:25
Зупинку громадського транспорту у місті Ківерці, що на Волині, оновили та розфарбували традиційними орнаментами.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила дружина луцького активіста Володимира Бут-Гусаїма Ангеліна Гулюк.
"Одягнули у вишиванку! Я спільно з чоловіком та сином відновили громадську зупинку в м.Ківерці", - написала вона.
Ця зупинка є особливою, вона не тільки рекламує туристичний логотип Волині, а навіть і орнаменти волинської вишивки.
"Такий подарунок ми зробили до Дня Незалежності України. Хочеться подякувати рідним за допомогу і підтримку! Приємно, що місцеві люди позитивно реагували на маленькі зміни у своєму місці. Закликаємо всіх жителів відновлювати своє місто разом! ВОЛИНЬ УНІКАЛЬНА!" - йдеться у повідомленні.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила дружина луцького активіста Володимира Бут-Гусаїма Ангеліна Гулюк.
"Одягнули у вишиванку! Я спільно з чоловіком та сином відновили громадську зупинку в м.Ківерці", - написала вона.
Ця зупинка є особливою, вона не тільки рекламує туристичний логотип Волині, а навіть і орнаменти волинської вишивки.
"Такий подарунок ми зробили до Дня Незалежності України. Хочеться подякувати рідним за допомогу і підтримку! Приємно, що місцеві люди позитивно реагували на маленькі зміни у своєму місці. Закликаємо всіх жителів відновлювати своє місто разом! ВОЛИНЬ УНІКАЛЬНА!" - йдеться у повідомленні.
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