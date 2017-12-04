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У Ківерцях зупинку «одягнули» у вишиванку. ФОТО

У Ківерцях зупинку «одягнули» у вишиванку. ФОТО
Зупинку громадського транспорту у місті Ківерці, що на Волині, оновили та розфарбували традиційними орнаментами.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила дружина луцького активіста Володимира Бут-Гусаїма Ангеліна Гулюк.

"Одягнули у вишиванку! Я спільно з чоловіком та сином відновили громадську зупинку в м.Ківерці", - написала вона.

Ця зупинка є особливою, вона не тільки рекламує туристичний логотип Волині, а навіть і орнаменти волинської вишивки.

"Такий подарунок ми зробили до Дня Незалежності України. Хочеться подякувати рідним за допомогу і підтримку! Приємно, що місцеві люди позитивно реагували на маленькі зміни у своєму місці. Закликаємо всіх жителів відновлювати своє місто разом! ВОЛИНЬ УНІКАЛЬНА!" - йдеться у повідомленні.

У Ківерцях зупинку «одягнули» у вишиванку. ФОТО
У Ківерцях зупинку «одягнули» у вишиванку. ФОТО
У Ківерцях зупинку «одягнули» у вишиванку. ФОТО
У Ківерцях зупинку «одягнули» у вишиванку. ФОТО
У Ківерцях зупинку «одягнули» у вишиванку. ФОТО
У Ківерцях зупинку «одягнули» у вишиванку. ФОТО
У Ківерцях зупинку «одягнули» у вишиванку. ФОТО
У Ківерцях зупинку «одягнули» у вишиванку. ФОТО
У Ківерцях зупинку «одягнули» у вишиванку. ФОТО
У Ківерцях зупинку «одягнули» у вишиванку. ФОТО
У Ківерцях зупинку «одягнули» у вишиванку. ФОТО
У Ківерцях зупинку «одягнули» у вишиванку. ФОТО

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Теги: вишиванка, Ківерці, зупинка
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