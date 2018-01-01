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Тарифи для людей уже непідйомні, - директор «Луцьктепла»

Тарифи для людей уже непідйомні, - директор «Луцьктепла»
Директор ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна повідомила, що лучани почали вдвічі більше боргувати за теплопостачання.

Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

«У мене таке враження, що міська рада відсторонилася від проблем «Луцьктепла» і спостерігає збоку. У цьому році нам не давали ні на зарплату, ми ще червень не закрили. Йде реалізація європейського кредиту, у бюджеті грошей немає зовсім на виплату частки. Навіть гаряча вода – збиткова послуга.

Загальна сума надходжень не покриває зарплат, нам іде лише 30 %, решта – «Нафтогазу», - каже Валентина Малютіна.

За її словами, лучани почали боргувати величезні суми за тепло через «непідйомні тарифи», тому ще й ці витрати включити у них просто нереально.

«У нас величезний борг, який населення не в змозі сплатити. Якщо торік він був 16 мільйонів, то цьогоріч – 40. Виконавча служба не працює, усі способи не працюють. Люди з великими потугами платять заборгованість», - додала директор підприємства.

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Теги: Луцьктепло, гроші, опалення, борг, Луцьк
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