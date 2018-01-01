Тарифи для людей уже непідйомні, - директор «Луцьктепла»
Сьогодні, 11:31
Директор ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна повідомила, що лучани почали вдвічі більше боргувати за теплопостачання.
Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
«У мене таке враження, що міська рада відсторонилася від проблем «Луцьктепла» і спостерігає збоку. У цьому році нам не давали ні на зарплату, ми ще червень не закрили. Йде реалізація європейського кредиту, у бюджеті грошей немає зовсім на виплату частки. Навіть гаряча вода – збиткова послуга.
Загальна сума надходжень не покриває зарплат, нам іде лише 30 %, решта – «Нафтогазу», - каже Валентина Малютіна.
За її словами, лучани почали боргувати величезні суми за тепло через «непідйомні тарифи», тому ще й ці витрати включити у них просто нереально.
«У нас величезний борг, який населення не в змозі сплатити. Якщо торік він був 16 мільйонів, то цьогоріч – 40. Виконавча служба не працює, усі способи не працюють. Люди з великими потугами платять заборгованість», - додала директор підприємства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
«У мене таке враження, що міська рада відсторонилася від проблем «Луцьктепла» і спостерігає збоку. У цьому році нам не давали ні на зарплату, ми ще червень не закрили. Йде реалізація європейського кредиту, у бюджеті грошей немає зовсім на виплату частки. Навіть гаряча вода – збиткова послуга.
Загальна сума надходжень не покриває зарплат, нам іде лише 30 %, решта – «Нафтогазу», - каже Валентина Малютіна.
За її словами, лучани почали боргувати величезні суми за тепло через «непідйомні тарифи», тому ще й ці витрати включити у них просто нереально.
«У нас величезний борг, який населення не в змозі сплатити. Якщо торік він був 16 мільйонів, то цьогоріч – 40. Виконавча служба не працює, усі способи не працюють. Люди з великими потугами платять заборгованість», - додала директор підприємства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині жінка народила на півдорозі до лікарні
Сьогодні, 11:32
Тарифи для людей уже непідйомні, - директор «Луцьктепла»
Сьогодні, 11:31
У Ківерцях зупинку «одягнули» у вишиванку. ФОТО
Сьогодні, 11:25
Рахунки «Луцьктепла» досі арештовані
Сьогодні, 11:13