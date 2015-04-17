Лучани почали менше пити і курити
Сьогодні, 12:49
У Луцьку зменшились надходження від акцизного податку.
Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Депутат Сергій Була зауважив, що місті зменшились надходження від сплати акцизного податку і запитав чому виникла така ситуація.
«Зменшились продажі. Почали люди вести більш тверезий спосіб життя», - відповіла директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова.
Посадовиця пожартувала: «Мабуть, лучани почали вживати самогон».
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Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Депутат Сергій Була зауважив, що місті зменшились надходження від сплати акцизного податку і запитав чому виникла така ситуація.
«Зменшились продажі. Почали люди вести більш тверезий спосіб життя», - відповіла директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова.
Посадовиця пожартувала: «Мабуть, лучани почали вживати самогон».
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Коментарі 2
Ще трохи такої ситуації в країні, ще й їсти перестануть!
Скоро їсти менше будемо, здоровий спосіб життя тут ні до чого
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