Лучани почали менше пити і курити





Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.



Депутат Сергій Була зауважив, що місті зменшились надходження від сплати акцизного податку і запитав чому виникла така ситуація.



«Зменшились продажі. Почали люди вести більш тверезий спосіб життя», - відповіла директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова.



Посадовиця пожартувала: «Мабуть, лучани почали вживати самогон».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зменшились надходження від акцизного податку.Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Депутатзауважив, що місті зменшились надходження від сплати акцизного податку і запитав чому виникла така ситуація.«Зменшились продажі. Почали люди вести більш тверезий спосіб життя», - відповіла директор департаменту фінансів та бюджетуПосадовиця пожартувала: «Мабуть, лучани почали вживати самогон».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію