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Лучани почали менше пити і курити

Лучани почали менше пити і курити
У Луцьку зменшились надходження від акцизного податку.

Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Депутат Сергій Була зауважив, що місті зменшились надходження від сплати акцизного податку і запитав чому виникла така ситуація.

«Зменшились продажі. Почали люди вести більш тверезий спосіб життя», - відповіла директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова.

Посадовиця пожартувала: «Мабуть, лучани почали вживати самогон».

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Теги: алкоголь, тютюн, гроші
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Коментарі 2
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Ще трохи такої ситуації в країні, ще й їсти перестануть!
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Скоро їсти менше будемо, здоровий спосіб життя тут ні до чого
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