У Луцьку замість вакцин від укусів змій куплять інсулін для діабетиків
Сьогодні, 14:39
У Луцьку «перекинуть» 500 тисяч гривень на ліки для діабетиків.
Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що держава перестала фінансувати придбання ліків для діабетиків, тому у місті гостро виникла ця потреба.
На 500 тисяч пропонують зменшити гроші на придбання вакцин від сказу та укусів змій для міської лікарні і спрямувати їх на купівлю інсуліну.
«Частину препаратів лікарні дали за гроші держбюджету. У них ще є 60 тисяч невикористаних», - зауважила Єлова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що держава перестала фінансувати придбання ліків для діабетиків, тому у місті гостро виникла ця потреба.
На 500 тисяч пропонують зменшити гроші на придбання вакцин від сказу та укусів змій для міської лікарні і спрямувати їх на купівлю інсуліну.
«Частину препаратів лікарні дали за гроші держбюджету. У них ще є 60 тисяч невикористаних», - зауважила Єлова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцькрада «викинула» понад 34 тисячі на годинник та килимок
Сьогодні, 14:45
У Луцьку замість вакцин від укусів змій куплять інсулін для діабетиків
Сьогодні, 14:39
Для школи №27 розроблять проект спортзалу
Сьогодні, 14:31
Синці та переломи: на Волині билися чоловіки
Сьогодні, 14:27