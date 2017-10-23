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У Луцьку замість вакцин від укусів змій куплять інсулін для діабетиків

У Луцьку замість вакцин від укусів змій куплять інсулін для діабетиків
У Луцьку «перекинуть» 500 тисяч гривень на ліки для діабетиків.

Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що держава перестала фінансувати придбання ліків для діабетиків, тому у місті гостро виникла ця потреба.

На 500 тисяч пропонують зменшити гроші на придбання вакцин від сказу та укусів змій для міської лікарні і спрямувати їх на купівлю інсуліну.

«Частину препаратів лікарні дали за гроші держбюджету. У них ще є 60 тисяч невикористаних», - зауважила Єлова.


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Теги: гроші, медицина
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