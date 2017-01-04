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Із ремонту луцьких доріг «відщепнуть» понад 4 мільйони і дадуть «Луцьктеплу»

Із ремонту луцьких доріг «відщепнуть» понад 4 мільйони і дадуть «Луцьктеплу»
У Луцьку хочуть забрати 4,4 мільйона гривень з ремонту міських доріг і віддати підприємству «Луцьктепло».

Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Нагадаємо, рахунки «Луцьктепла» і досі арештовані.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що хочуть зняти з капітального ремонту 4,4 мільйона гривень і дати ДКП «Луцьктепло» на виконання договору з ЄБРР щодо проекту реконструкції централізованої системи теплопостачання.

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Теги: Луцьктепло, гроші, дороги, Луцьк
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