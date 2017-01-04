Із ремонту луцьких доріг «відщепнуть» понад 4 мільйони і дадуть «Луцьктеплу»





Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.



Нагадаємо, рахунки «Луцьктепла» і досі арештовані.



Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що хочуть зняти з капітального ремонту 4,4 мільйона гривень і дати ДКП «Луцьктепло» на виконання договору з ЄБРР щодо проекту реконструкції централізованої системи теплопостачання.



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