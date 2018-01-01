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У Луцьку створять військову частину з ремонту техніки

У Луцьку створять військову частину з ремонту техніки
У Луцьку на Стрілецькій, 12 на базі чинної військової частини створюють нову - із ремонту військової техніки.

Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Голова комісії Борис Смаль розповів, що на адресу міської ради прийшов лист з проханням виділити 8 тисяч гривень на придбання обладнання для частини.

«Не варто виділяти гроші. Ми всі платимо військовий збір. Є гроші в міністерства оборони. Ми їм дамо і всі будуть ходити просити», - сказав депутат Сергій Була.

Питання вирішили доопрацювати, адже в місті немає програм, відповідно до яких можна виділяти кошти на такі потреби.

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Теги: гроші
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Коментарі 1
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Клас! Питання два:
1. З яких це пір військові датуються з місцевих бюджетів?
2. Що з це за військова частина, яку можливо створити за 8 тис. грн.?
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