У Луцьку створять військову частину з ремонту техніки

У Луцьку на Стрілецькій, 12 на базі чинної військової частини створюють нову - із ремонту військової техніки.Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Голова комісіїрозповів, що на адресу міської ради прийшов лист з проханням виділити 8 тисяч гривень на придбання обладнання для частини.«Не варто виділяти гроші. Ми всі платимо військовий збір. Є гроші в міністерства оборони. Ми їм дамо і всі будуть ходити просити», - сказав депутатПитання вирішили доопрацювати, адже в місті немає програм, відповідно до яких можна виділяти кошти на такі потреби.