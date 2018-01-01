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Як в 1870-х до Ковеля залізницю будували. РЕТРОФОТО

Як в 1870-х до Ковеля залізницю будували. РЕТРОФОТО
В 1877 році була прокладена залізнична гілка довжиною 459 км. Маршрут пролягав від міста Млава до волинського Ковеля. Млава – це місто в центральній Польщі, сьогодні адміністративний центр Млавського повіту Мазовецького воєводства.

Відрізок від Млави до Ковеля був частиною Привіслянської залізної дороги. Офіційне відкриття гілки відбулось 17 серпня 1877 року. Рух потягів розпочався 29 серпня 1877 року.

Перша ідея сполучення Варшава – Ковель виникла ще в 1872 році.
Будівництво широкомасштабного проекту розпочалось в 1874 році. Прокладання залізниці одночасно проходило в кількох місцях. Лінія була поділена на 8 секцій і складалась 26 станцій другого, третього та четвертого класів, включаючи 4 основні станції.

Окрім того, були побудовані станції, набережні, траншеї і 189 мостів і водосховищ. Щодня над зведенням магістралі до Ковеля працювало до 25 000 працівників! Цю дорогу робітники називали млавсько-ковельська. Вона складала 4300 верст.

Кошторис будівництва орієнтовно складав близько 20 мільйонів рублів по перших підрахунках. Хто ж фінансував таке стратегічне спорудження для тих часів? Як виявилось, як тільки було оголошено про продаж акцій млавсько-ковельська залізної дороги, їх відразу купили але не за 20, а за 90 мільйонів рублів. 70% суми заплатив підприємець Леопольд Кроненберг, а 30% - банкір Ян Блох.

Трішки про власників залізничної дороги до Ковеля. Перший - Леопольд Кроненберг був банкіром, фінансистом та інвестором. Другий, Ян Готліб Блох, в Польщі був відомий як «король залізничних доріг», банкір. Саме він фінансував більшість стратегічних доріг в тодішній Російській імперії.

Джерело фото: книга Здіслава Калиновського «Привіслянська залізна дорога - 1877».

Тетяна Яцечко-Блаженко

Леопольд Кроненберг
Леопольд Кроненберг
Ян Готліб Блох
Ян Готліб Блох
Залізнична станція, місто Млава
Залізнична станція, місто Млава
Залізнична станція, місто Ковель
Залізнична станція, місто Ковель
Мапа млавсько-ковельської залізничної дороги, 1876 р. Внизу з правого боку Ковель
Мапа млавсько-ковельської залізничної дороги, 1876 р. Внизу з правого боку Ковель

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Теги: ретрофото, Ковель, залізниця, історія
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