Під Луцьком «беха» на єврономерах влетіла у рейсовий автобус. ФОТО
Сьогодні, 17:19
У селі Прилуцьке сталася аварія за участю іномарки на іноземній реєстрації та рейсового автобуса.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.
За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.
Так, у селі Прилуцьке BMW на польській реєстрації влетіла в автобус, який рухався рейсом "Луцьк - Майдан-Липенський".
Зазначимо, на місці автопригоди розтягнувся невеликий затор в обох напрямках.
Аварія сталася приблизно о 16:35. Як повідомили очевидці, на місце події відразу прибула поліція.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.
За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.
Так, у селі Прилуцьке BMW на польській реєстрації влетіла в автобус, який рухався рейсом "Луцьк - Майдан-Липенський".
Зазначимо, на місці автопригоди розтягнувся невеликий затор в обох напрямках.
Аварія сталася приблизно о 16:35. Як повідомили очевидці, на місце події відразу прибула поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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