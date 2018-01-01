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Під Луцьком «беха» на єврономерах влетіла у рейсовий автобус. ФОТО

Під Луцьком «беха» на єврономерах влетіла у рейсовий автобус. ФОТО
У селі Прилуцьке сталася аварія за участю іномарки на іноземній реєстрації та рейсового автобуса.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.

За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.

Так, у селі Прилуцьке BMW на польській реєстрації влетіла в автобус, який рухався рейсом "Луцьк - Майдан-Липенський".

Зазначимо, на місці автопригоди розтягнувся невеликий затор в обох напрямках.

Аварія сталася приблизно о 16:35. Як повідомили очевидці, на місце події відразу прибула поліція.

Під Луцьком «беха» на єврономерах влетіла у рейсовий автобус. ФОТО
Під Луцьком «беха» на єврономерах влетіла у рейсовий автобус. ФОТО
Під Луцьком «беха» на єврономерах влетіла у рейсовий автобус. ФОТО
Під Луцьком «беха» на єврономерах влетіла у рейсовий автобус. ФОТО
Під Луцьком «беха» на єврономерах влетіла у рейсовий автобус. ФОТО

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Теги: дтп, аварія, Прилуцьке
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