Під Луцьком «беха» на єврономерах влетіла у рейсовий автобус. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.



За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.



Так, у селі Прилуцьке BMW на польській реєстрації влетіла в автобус, який рухався рейсом "Луцьк - Майдан-Липенський".



Зазначимо, на місці автопригоди розтягнувся невеликий затор в обох напрямках.



Аварія сталася приблизно о 16:35. Як повідомили очевидці, на місце події відразу прибула поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Прилуцьке сталася аварія за участю іномарки на іноземній реєстрації та рейсового автобуса.Про цеповідомили очевидці аварії.За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.Так, у селі Прилуцьке BMW на польській реєстрації влетіла в автобус, який рухався рейсом "Луцьк - Майдан-Липенський".Зазначимо, на місці автопригоди розтягнувся невеликий затор в обох напрямках.Аварія сталася приблизно о 16:35. Як повідомили очевидці, на місце події відразу прибула поліція.

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