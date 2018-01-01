Молодій мамі з волинського села поставили страшний діагноз: дівчина потребує допомоги

з села Лемешів, що на Горохівщині, необхідна допомога.Дівчина потребує пересадки серця. Діагноз - “Підгострий дифузний міоперикардит”. Поки що лікарі намагаються підтримувати стан серця дівчини щомісячними процедурами, які вимагають чималих коштів.Христі 17 років, вона — дев'ята дитина в сім'ї. Навчалась у ПТУ в місті Берестечко.Рік тому вийшла заміж. Має чоловіката п'ятимісячного синаПроблеми зі здоров'ям у дівчини розпочались після народження дитини. Через два місяці після пологів Христі стало важко дихати. 15 серпня дівчину відвезли у районну лікарню в Горохові, там поставили діагноз — бронхіт. Проте, лікування не допомагало. Набряк пішов усередину. З Луцька Христину направили у столицю.“З Луцька в Київ її повезли під капельницями. Там поставили на чергу на МРТ. Після того нам сказали, що потрібна пересадка серця. Її можуть зробити в Білорусі. Зараз ми лікуємося в Києві. Лікарі кажуть, що це лікування може зайняти більше року. Постійно потрібні гроші, а наші сімейні запаси вже вичерпались”, - розповідає мама ХристиниУ Київському інституті серця Христині поставили діагноз “Підгострий дифузний міоперикардит”. Зараз стан серця дівчини підтримують періодичними процедурами. Вони дороговартісні, одна коштує 11 тисяч гривень. Поки що їх зробили чотири. Наприкінці серпня Христина знову відправиться у столицю на п'ятий етап лікування.Сім'ї необхідна і фінансова, і духовна підтримка. Мама Надія просить небути байдужими.