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На Ковельській трасі встановлять світлофор

На Ковельській трасі встановлять світлофор
На трасі М-19 встановлять світлофор.

Він знаходитиметься у селищі Княгининок, поблизу навчально-виховного комплексу, на вулиці Соборній, 77– йдеться у відповідному тендері на сайті публічних закупівель Prozorro.

Замовником виступає Княгининівська сільська рада. Вартість робіт – 294 932,70 гривень.

Тендер вже завершений. За результатами конкурсу, обладнання встановить КП «Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло».

Світлофор мають встановити до 31 грудня 2018 року.

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Теги: світлофор, Княгининок
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