На Ковельській трасі встановлять світлофор
Сьогодні, 08:24
На трасі М-19 встановлять світлофор.
Він знаходитиметься у селищі Княгининок, поблизу навчально-виховного комплексу, на вулиці Соборній, 77– йдеться у відповідному тендері на сайті публічних закупівель Prozorro.
Замовником виступає Княгининівська сільська рада. Вартість робіт – 294 932,70 гривень.
Тендер вже завершений. За результатами конкурсу, обладнання встановить КП «Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло».
Світлофор мають встановити до 31 грудня 2018 року.
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Він знаходитиметься у селищі Княгининок, поблизу навчально-виховного комплексу, на вулиці Соборній, 77– йдеться у відповідному тендері на сайті публічних закупівель Prozorro.
Замовником виступає Княгининівська сільська рада. Вартість робіт – 294 932,70 гривень.
Тендер вже завершений. За результатами конкурсу, обладнання встановить КП «Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло».
Світлофор мають встановити до 31 грудня 2018 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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