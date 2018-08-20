На Ковельській трасі встановлять світлофор





Він знаходитиметься у селищі Княгининок, поблизу навчально-виховного комплексу, на вулиці Соборній, 77– йдеться у відповідному тендері на сайті публічних закупівель



Замовником виступає Княгининівська сільська рада. Вартість робіт – 294 932,70 гривень.



Тендер вже завершений. За результатами конкурсу, обладнання встановить КП «Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло».



Світлофор мають встановити до 31 грудня 2018 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі М-19 встановлять світлофор.Він знаходитиметься у селищі Княгининок, поблизу навчально-виховного комплексу, на вулиці Соборній, 77– йдеться у відповідному тендері на сайті публічних закупівель Prozorro Замовником виступає Княгининівська сільська рада. Вартість робіт – 294 932,70 гривень.Тендер вже завершений. За результатами конкурсу, обладнання встановить КП «Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло».Світлофор мають встановити до 31 грудня 2018 року.

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