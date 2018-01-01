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Помер легендарний волинський футболіст Андрій Федецький

Помер легендарний волинський футболіст Андрій Федецький
У вічність відійшов бомбардир «золотого» складу футбольного клубу «Волинь» Андрій Федецький.

Зазначають, що тіло привезуть у Будинок панахиди сьогодні, 23 серпня, о 18:00.

За попередньою інформацією, чоловік хворів.

Довідково:

Андрій Федецький народився 5 серпня 1958 року.

Найкращий бомбардир (поряд з Володимиром Диким) в історії луцької «Волині», де й провів більшість кар'єри — 91 гол за понад 540 ігор.

Також він виступав за харківський «Металіст» та холмівську «Гвардію».

У Андрія Федецького було прізвисько «Волинський Марадона».

Також він є батьком Артема Федецького, волинського футболіста, який виступає за львівські «Карпати».

Інформація Вікіпедії.

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Теги: футбол, Волинь, смерть, Федецький
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