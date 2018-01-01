Помер легендарний волинський футболіст Андрій Федецький
Сьогодні, 09:50
У вічність відійшов бомбардир «золотого» складу футбольного клубу «Волинь» Андрій Федецький.
Зазначають, що тіло привезуть у Будинок панахиди сьогодні, 23 серпня, о 18:00.
За попередньою інформацією, чоловік хворів.
Довідково:
Андрій Федецький народився 5 серпня 1958 року.
Найкращий бомбардир (поряд з Володимиром Диким) в історії луцької «Волині», де й провів більшість кар'єри — 91 гол за понад 540 ігор.
Також він виступав за харківський «Металіст» та холмівську «Гвардію».
У Андрія Федецького було прізвисько «Волинський Марадона».
Також він є батьком Артема Федецького, волинського футболіста, який виступає за львівські «Карпати».
Інформація Вікіпедії.
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Зазначають, що тіло привезуть у Будинок панахиди сьогодні, 23 серпня, о 18:00.
За попередньою інформацією, чоловік хворів.
Довідково:
Андрій Федецький народився 5 серпня 1958 року.
Найкращий бомбардир (поряд з Володимиром Диким) в історії луцької «Волині», де й провів більшість кар'єри — 91 гол за понад 540 ігор.
Також він виступав за харківський «Металіст» та холмівську «Гвардію».
У Андрія Федецького було прізвисько «Волинський Марадона».
Також він є батьком Артема Федецького, волинського футболіста, який виступає за львівські «Карпати».
Інформація Вікіпедії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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