Помер легендарний волинський футболіст Андрій Федецький

Андрій Федецький.



Зазначають, що тіло привезуть у Будинок панахиди сьогодні, 23 серпня, о 18:00.



За попередньою інформацією, чоловік хворів.



Довідково:



Андрій Федецький народився 5 серпня 1958 року.



Найкращий бомбардир (поряд з Володимиром Диким) в історії луцької «Волині», де й провів більшість кар'єри — 91 гол за понад 540 ігор.



Також він виступав за харківський «Металіст» та холмівську «Гвардію».



У Андрія Федецького було прізвисько «Волинський Марадона».



Також він є батьком Артема Федецького, волинського футболіста, який виступає за львівські «Карпати».



Інформація Вікіпедії.

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