На Сході ворожа куля обірвала життя бійця з Луцька
Сьогодні, 10:24
У ніч на 23 серпня куля снайпера вбила бійця, що проживав у Луцьку, Георгія Ольховського.
Про це повідомили у Спілці воїнів АТО Волині.
Відомо, що боєць отримав смертельне поранення від кулі снайпера на Луганщині.
Георгій Ольховський був бійцем 128 бригади і ніс службу у 15-ому окремому гірсько-штурмовому батальйоні.
Боєць родом із Сімферополя, але разом з дружиною проживав у Луцьку.
За попередньою інформацією, Луцьк зустрічатиме бійця завтра, 24 серпня.
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Про це повідомили у Спілці воїнів АТО Волині.
Відомо, що боєць отримав смертельне поранення від кулі снайпера на Луганщині.
Георгій Ольховський був бійцем 128 бригади і ніс службу у 15-ому окремому гірсько-штурмовому батальйоні.
Боєць родом із Сімферополя, але разом з дружиною проживав у Луцьку.
За попередньою інформацією, Луцьк зустрічатиме бійця завтра, 24 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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