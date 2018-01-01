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На Сході ворожа куля обірвала життя бійця з Луцька

На Сході ворожа куля обірвала життя бійця з Луцька
У ніч на 23 серпня куля снайпера вбила бійця, що проживав у Луцьку, Георгія Ольховського.

Про це повідомили у Спілці воїнів АТО Волині.

Відомо, що боєць отримав смертельне поранення від кулі снайпера на Луганщині.

Георгій Ольховський був бійцем 128 бригади і ніс службу у 15-ому окремому гірсько-штурмовому батальйоні.

Боєць родом із Сімферополя, але разом з дружиною проживав у Луцьку.

За попередньою інформацією, Луцьк зустрічатиме бійця завтра, 24 серпня.

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Теги: Георгій Ольховський, смерть, війна, Луцьк
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