На Сході ворожа куля обірвала життя бійця з Луцька

Георгія Ольховського.



Про це повідомили у Спілці воїнів АТО Волині.



Відомо, що боєць отримав смертельне поранення від кулі снайпера на Луганщині.



Георгій Ольховський був бійцем 128 бригади і ніс службу у 15-ому окремому гірсько-штурмовому батальйоні.



Боєць родом із Сімферополя, але разом з дружиною проживав у Луцьку.



За попередньою інформацією, Луцьк зустрічатиме бійця завтра, 24 серпня.

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