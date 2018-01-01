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На Київському майдані у Луцьку бус збив мотоцикліста. ФОТО

На Київському майдані у Луцьку бус збив мотоцикліста. ФОТО
У Луцьку на Київському майдані бус збив мотоцикліста. Наразі йому надають допомогу медики.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

За словами очевидців, від удару мотоцикліста відкинуло на декілька метрів від транспортного засобу.

Очевидці одразу викликали медиків та патрульну поліцію.

Мотоцикліст живий, наразі за його життя борються медики «швидкої».
На Київському майдані у Луцьку бус збив мотоцикліста. ФОТО
На Київському майдані у Луцьку бус збив мотоцикліста. ФОТО
На Київському майдані у Луцьку бус збив мотоцикліста. ФОТО
На Київському майдані у Луцьку бус збив мотоцикліста. ФОТО
На Київському майдані у Луцьку бус збив мотоцикліста. ФОТО
На Київському майдані у Луцьку бус збив мотоцикліста. ФОТО
На Київському майдані у Луцьку бус збив мотоцикліста. ФОТО
На Київському майдані у Луцьку бус збив мотоцикліста. ФОТО
На Київському майдані у Луцьку бус збив мотоцикліста. ФОТО
На Київському майдані у Луцьку бус збив мотоцикліста. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк, проспект Волі, Київський Майдан
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