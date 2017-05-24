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Гройсман прибув до Луцька. ФОТО

Гройсман прибув до Луцька. ФОТО
Прем‘єр-міністр України Володимир Гройсман прибув до Луцька.

Посадовець завітав до обласного центру Волині сьогодні, 23 серпня.

Гройсман, як і планувалося у рамках робочого візиту, одразу ж завітав на державне підприємство «Луцький ремонтний завод «Мотор».

Наразі посадовцю проводять екскурсію підприємством.

Нагадаємо, далі у програмі візиту прем‘єра - прогулянка Театральним майданом.

Гройсман прибув до Луцька. ФОТО
Гройсман прибув до Луцька. ФОТО
Гройсман прибув до Луцька. ФОТО
Гройсман прибув до Луцька. ФОТО
Гройсман прибув до Луцька. ФОТО
Гройсман прибув до Луцька. ФОТО
Гройсман прибув до Луцька. ФОТО
Гройсман прибув до Луцька. ФОТО
Гройсман прибув до Луцька. ФОТО
Гройсман прибув до Луцька. ФОТО
Гройсман прибув до Луцька. ФОТО
Гройсман прибув до Луцька. ФОТО
Гройсман прибув до Луцька. ФОТО
Гройсман прибув до Луцька. ФОТО
Гройсман прибув до Луцька. ФОТО
Гройсман прибув до Луцька. ФОТО
Гройсман прибув до Луцька. ФОТО

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Теги: Володимир Гройсман, Луцьк, візит
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