Гройсман прибув до Луцька. ФОТО
Сьогодні, 12:00
Прем‘єр-міністр України Володимир Гройсман прибув до Луцька.
Посадовець завітав до обласного центру Волині сьогодні, 23 серпня.
Гройсман, як і планувалося у рамках робочого візиту, одразу ж завітав на державне підприємство «Луцький ремонтний завод «Мотор».
Наразі посадовцю проводять екскурсію підприємством.
Нагадаємо, далі у програмі візиту прем‘єра - прогулянка Театральним майданом.
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Посадовець завітав до обласного центру Волині сьогодні, 23 серпня.
Гройсман, як і планувалося у рамках робочого візиту, одразу ж завітав на державне підприємство «Луцький ремонтний завод «Мотор».
Наразі посадовцю проводять екскурсію підприємством.
Нагадаємо, далі у програмі візиту прем‘єра - прогулянка Театральним майданом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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