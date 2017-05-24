Гройсман прибув до Луцька. ФОТО

Володимир Гройсман прибув до Луцька.



Посадовець завітав до обласного центру Волині сьогодні, 23 серпня.



Гройсман, як і планувалося у рамках робочого візиту, одразу ж завітав на державне підприємство «Луцький ремонтний завод «Мотор».



Наразі посадовцю проводять екскурсію підприємством.



Нагадаємо, далі у програмі візиту прем‘єра - прогулянка Театральним майданом.





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