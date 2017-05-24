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Гройсман оцінив луцький «Мотор»

Гройсман оцінив луцький «Мотор»
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман після відвідин держаного підприємства «Луцького ремонтний завод «Мотор» поділився враженнями про побачене.

Це трапилося 23 серпня під час робочого візиту посадовця до обласного центру Волині.

Спочатку Гройсман оглянув підприємство - екскурсію провів директор заводу. Тоді високопосадовець привітав присутніх із днем державного прапора та побажав, аби він майорів як прапор сильної та демократичної країни.

«Сьогодні я на цьому прекрасному, високотехнологічному підприємстві, де можна подивитися, якими технолоїями володіє Україна. Найголовніше, ми не стоїмо на місці, ми йдемо вперед»,- зауважив Гройсман про «Мотор». Він додав, що йому дуже приємно відзначати, що на Волині, у Луцьку, запроваджують технології, конкурентні за межами країни, та такі, які використовують в авіагалузі у різних країнах світу.

Згодом прем`єр розповів, що зустрінеться із трудовим колективом державного підприємства, аби почути з перших вуст реальний стан справ. Цю інформацію він «триматиме», коли повернеться до столиці.

Окрім того, Гройсман зауважив, що загалом Волинь є прекрасним регіоном.

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Теги: Володимир Гройсман, Луцьк, візит
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