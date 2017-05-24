Гройсман оцінив луцький «Мотор»

Прем’єр-міністр Українипісля відвідин держаного підприємства «Луцького ремонтний завод «Мотор» поділився враженнями про побачене.Це трапилося 23 серпня під час робочого візиту посадовця до обласного центру Волині.Спочатку Гройсман оглянув підприємство - екскурсію провів директор заводу. Тоді високопосадовець привітав присутніх із днем державного прапора та побажав, аби він майорів як прапор сильної та демократичної країни.«Сьогодні я на цьому прекрасному, високотехнологічному підприємстві, де можна подивитися, якими технолоїями володіє Україна. Найголовніше, ми не стоїмо на місці, ми йдемо вперед»,- зауважив Гройсман про «Мотор». Він додав, що йому дуже приємно відзначати, що на Волині, у Луцьку, запроваджують технології, конкурентні за межами країни, та такі, які використовують в авіагалузі у різних країнах світу.Згодом прем`єр розповів, що зустрінеться із трудовим колективом державного підприємства, аби почути з перших вуст реальний стан справ. Цю інформацію він «триматиме», коли повернеться до столиці.Окрім того, Гройсман зауважив, що загалом Волинь є прекрасним регіоном.