У Гройсмана «попросили» за луцьку «Освіту»
Сьогодні, 14:38
Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана у Луцьку попросили вплинути на ситуацію довкола однієї із найдавніших книгарень міста «Освіта».
Це трапилося, коли посадовець 23 серпня прогулювався центром Луцька.
До Гройсмана звернувся відомий луцький видавець Дмитро Головенко. Він проінформував високопосадовця про складну ситуацію, яка склалася довкола луцької «Освіти». Мовляв, українська книга і так не в найкращих умовах, а в Луцьку одна із найдавніших книгарень може залишитися без приміщення. Тож він попросив посприяти вирішити цю проблему.
«Якщо держава втратить це приміщення, вона втратить і українську книгу тут», мовив Головенко.
Прем’єр вислухав інформацію та зауважив, що хоче поспілкуватися із секретарем міськради. Натомість того не виявилося поряд, а голова ОДА Олександр Савченко зауважив, що у «білому домі» знають про цю проблему.
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Це трапилося, коли посадовець 23 серпня прогулювався центром Луцька.
До Гройсмана звернувся відомий луцький видавець Дмитро Головенко. Він проінформував високопосадовця про складну ситуацію, яка склалася довкола луцької «Освіти». Мовляв, українська книга і так не в найкращих умовах, а в Луцьку одна із найдавніших книгарень може залишитися без приміщення. Тож він попросив посприяти вирішити цю проблему.
«Якщо держава втратить це приміщення, вона втратить і українську книгу тут», мовив Головенко.
Прем’єр вислухав інформацію та зауважив, що хоче поспілкуватися із секретарем міськради. Натомість того не виявилося поряд, а голова ОДА Олександр Савченко зауважив, що у «білому домі» знають про цю проблему.
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