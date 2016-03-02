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Повідомили, коли у луцьких школах пролунає перший дзвінок

Повідомили, коли у луцьких школах пролунає перший дзвінок
У школах Луцька перший дзвінок пролунає 1 вересня.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла начальник управління освіти Зіновія Лещенко.

Нагадаємо, цьогоріч у Міністерстві освіти заявили, що рішення про проведення свята першого дзвоника - 1 вересня чи 3 вересня - приймає кожен навчальний заклад окремо.

За словами Зіновії Лещенко, майже усі школи Луцька працюють за шестиденним графіком. Тож якщо свято призначили б на 3 вересня, діти одразу мали би повноцінний робочий день.

"Ми вивчили це питання з директорами шкіл, які спиралися на думки батьків і педагогів. Ті вирішили, що свято першого дзвоника ліпше проводити 1 вересня. Перший урок - це урок мрій, тому батьки разом з дітьми матимуть час побути разом, помріяти, погуляти десь у парку", - відзначила посадовиця.

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Теги: освіта, школи, перший дзвінок, Луцьк
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