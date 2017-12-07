Досконалий будинок і щире знайомство сусідів: у Ковелі відкрили житловий комплекс «Парковий квартал»*





Грандіозна для власників квартир та важлива для усього міста подія відбулася учора, 23 серпня.



Для майже півсотні щасливих мешканців квартир у «Парковому кварталі» та їхніх сімей влаштували справжнє свято з розвагами, розіграшами цінних речей для ще більшого домашнього затишку та смачним частуванням.







«Тут, у «Парковому кварталі», ми хочемо створити атмосферу затишку та добросусідства, тому важливо було влаштувати для наших клієнтів свято, під час якого сусіди могли б перезнайомитися, діти – знайти собі нових друзів, з якими тепер щодня гратимуться на чудовому дитячому майданчику», - розповів директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.







На відкриття важливого для Ковеля інфраструктурного об’єкту приїхав міський голова Олег Кіндер. За його словами, оминути увагою таку подію було неможливо, адже такий проект – важливий крок у розбудові міста. А місія влади – впроваджувати такі проекти та зацікавлювати до цього інвесторів, всіляко їм сприяючи. «Це реальні справи, бо щасливі люди заселяються сюди вже і зараз, їхнє життя, а тому і життя всього міста, стає кращим», – додав очільник Ковеля.



За словами Олега Кіндера, влада обіцяє облаштувати дорогу до «Паркового кварталу», коли тут перестане працювати важковагова техніка, за допомогою якої наразі здійснюють будівництво ще одного будинку на 64 квартири.







Своєю чергою, Андрій Разумовський зауважив, що для початку тут облаштують тротуар, аби люди могли безпечно та комфортно ходити до своїх домівок. А у майбутньому разом з міською владою облаштують дорожнє покриття та зовнішнє освітлення для максимального комфорту мешканців кварталу.



Після урочистого перерізання стрічки перед дверима нових осель Андрій Разумовський та Олег Кіндер побажали мешканцям щасливого життя у нових домівках.







Далі ж гості свята мали можливість пригоститися смачною їжею та напоями, а також познайомитися та поспілкуватися із новими сусідами, а для малечі, до того ж, влаштували цікаву шоу-програму із конкурсами та іншими розвагами. Тож малеча з радістю брала у них участь, а також бавилася на ігровому майданчику з оригінальним та безпечним обладнанням. Крім того, усі власники квартир мали змогу взяти участь у розіграші декількох чайників, двох мультиварок та телевізора.







Ковельчанка Дана Сахнюк, яка стала однією із щасливих власниць житла у презентованій новобудові, розповіла, що мешкатиме у «Парковому кварталі» із чоловіком та дитиною. Жінка зауважує, що забудовник дав можливість зробити перепланування житла за власним задумом. Тож квартира повністю така, про яку вони з чоловіком мріяли. Наразі молоде подружжя робить у помешканні ремонт та мріє якнайшвидше переїхати.







Будівельна компанія «Інвестор» розпочала будівництво житлового комплексу «Парковий квартал» у 2015 році. Спочатку це був один під’їзд на 16 квартир. Його щасливі мешканці заселили вже на початку 2017 року. Тож ті, хто хотів придбати квартиру у під’їздах, які збудували згодом, вже мав можливість поспілкуватися з тими, хто придбав квартиру раніше.



«Ми поговорили з тими людьми, які вже мешкали у «Парковому кварталі». Вони були в захваті і в один голос радили нам купувати тут житло. Тож ми з легкістю наважилися», – розповіла власниця 5-кімнатної квартира Ольга Романчук, яка житиме тут із чоловіком та дитиною.







Директор генпідрядної організації Сергій Стрихарчук розповів, що мешканці «Паркового кварталу» не мають ні найменших підстав сумніватися у якості придбаного житла. «Якість будівництва є дуже високою, оскільки використовуємо тільки найкращі матеріали, як українського, так і закордонного виробництва. Але у цьому будівництві головне – загальний підхід, концепція», - зауважив він.



Більше того, керівник «Інвестора» Андрій Разумовський додав, що компанія супроводжує будинок аж до створення ОСББ: «Ми створюємо ОСББ, а вже коли бачимо, що сміття вивозять, територію і будинок прибирають і таке інше, тоді ми його відпускаємо».







Поки новоспечені «кварталівці», окрилені мріями про неймовірне облаштування своїх квартир, спілкувалися про це із сусідами, журналістам показали «Парковий квартал» зсередини. Тут – квартири різного планування: від комфортабельних однокімнатних до просторих дворівневих квартир. Найбільшою ж популярністю користуються 2-кімнатні (62 кв.м) та 3-кімнатні (80,4 кв.м) квартири.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі офіційно презентували житловий комплекс «Парковий квартал», який на вулиці Глібова зводить компанія « Інвестор ».Грандіозна для власників квартир та важлива для усього міста подія відбулася учора, 23 серпня.Для майже півсотні щасливих мешканців квартир у «Парковому кварталі» та їхніх сімей влаштували справжнє свято з розвагами, розіграшами цінних речей для ще більшого домашнього затишку та смачним частуванням.«Тут, у «Парковому кварталі», ми хочемо створити атмосферу затишку та добросусідства, тому важливо було влаштувати для наших клієнтів свято, під час якого сусіди могли б перезнайомитися, діти – знайти собі нових друзів, з якими тепер щодня гратимуться на чудовому дитячому майданчику», - розповів директор будівельної компанії «Інвестор»На відкриття важливого для Ковеля інфраструктурного об’єкту приїхав міський голова. За його словами, оминути увагою таку подію було неможливо, адже такий проект – важливий крок у розбудові міста. А місія влади – впроваджувати такі проекти та зацікавлювати до цього інвесторів, всіляко їм сприяючи. «Це реальні справи, бо щасливі люди заселяються сюди вже і зараз, їхнє життя, а тому і життя всього міста, стає кращим», – додав очільник Ковеля.За словами Олега Кіндера, влада обіцяє облаштувати дорогу до «Паркового кварталу», коли тут перестане працювати важковагова техніка, за допомогою якої наразі здійснюють будівництво ще одного будинку на 64 квартири.Своєю чергою, Андрій Разумовський зауважив, що для початку тут облаштують тротуар, аби люди могли безпечно та комфортно ходити до своїх домівок. А у майбутньому разом з міською владою облаштують дорожнє покриття та зовнішнє освітлення для максимального комфорту мешканців кварталу.Після урочистого перерізання стрічки перед дверима нових осель Андрій Разумовський та Олег Кіндер побажали мешканцям щасливого життя у нових домівках.Далі ж гості свята мали можливість пригоститися смачною їжею та напоями, а також познайомитися та поспілкуватися із новими сусідами, а для малечі, до того ж, влаштували цікаву шоу-програму із конкурсами та іншими розвагами. Тож малеча з радістю брала у них участь, а також бавилася на ігровому майданчику з оригінальним та безпечним обладнанням. Крім того, усі власники квартир мали змогу взяти участь у розіграші декількох чайників, двох мультиварок та телевізора.Ковельчанка, яка стала однією із щасливих власниць житла у презентованій новобудові, розповіла, що мешкатиме у «Парковому кварталі» із чоловіком та дитиною. Жінка зауважує, що забудовник дав можливість зробити перепланування житла за власним задумом. Тож квартира повністю така, про яку вони з чоловіком мріяли. Наразі молоде подружжя робить у помешканні ремонт та мріє якнайшвидше переїхати.Будівельна компанія «Інвестор» розпочала будівництво житлового комплексу «Парковий квартал» у 2015 році. Спочатку це був один під’їзд на 16 квартир. Його щасливі мешканці заселили вже на початку 2017 року. Тож ті, хто хотів придбати квартиру у під’їздах, які збудували згодом, вже мав можливість поспілкуватися з тими, хто придбав квартиру раніше.«Ми поговорили з тими людьми, які вже мешкали у «Парковому кварталі». Вони були в захваті і в один голос радили нам купувати тут житло. Тож ми з легкістю наважилися», – розповіла власниця 5-кімнатної квартира, яка житиме тут із чоловіком та дитиною.Директор генпідрядної організаціїрозповів, що мешканці «Паркового кварталу» не мають ні найменших підстав сумніватися у якості придбаного житла. «Якість будівництва є дуже високою, оскільки використовуємо тільки найкращі матеріали, як українського, так і закордонного виробництва. Але у цьому будівництві головне – загальний підхід, концепція», - зауважив він.Більше того, керівник «Інвестора» Андрій Разумовський додав, що компанія супроводжує будинок аж до створення ОСББ: «Ми створюємо ОСББ, а вже коли бачимо, що сміття вивозять, територію і будинок прибирають і таке інше, тоді ми його відпускаємо».Поки новоспечені «кварталівці», окрилені мріями про неймовірне облаштування своїх квартир, спілкувалися про це із сусідами, журналістам показали «Парковий квартал» зсередини. Тут – квартири різного планування: від комфортабельних однокімнатних до просторих дворівневих квартир. Найбільшою ж популярністю користуються 2-кімнатні (62 кв.м) та 3-кімнатні (80,4 кв.м) квартири.

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