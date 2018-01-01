У Володимирі після ремонту дороги «забули» про тротуари. ФОТО
Сьогодні, 17:20
У Володимирі-Волинському після ремонту дороги не облаштували тротуари.
Про це пише у Facebook пише Надія Дрожук.
"Ось так дорогу зробили,а тротуари закинули.Навiть мiст не доробили.А дiти мають в школу ходити по дорозi...Просто жах", - обурилася жінка.
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Про це пише у Facebook пише Надія Дрожук.
"Ось так дорогу зробили,а тротуари закинули.Навiть мiст не доробили.А дiти мають в школу ходити по дорозi...Просто жах", - обурилася жінка.
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