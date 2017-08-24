вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині Тараса Шевченка одягнули у гігантську вишиванку

На Волині Тараса Шевченка одягнули у гігантську вишиванку
У Ковелі монумент Тараса Шевченка вбрали у велетенську вишиванку.

Про це у Facebook повідомила волонтер Наталія Попова.

Нагадаємо, проект "З Батьківщиною в серці", ініціатором та організатором якого є ГО “Велика ідея”, стартував на День Незалежності 24 серпня 2017 року.

Вражають і розміри традиційного українського вбрання - на виріб пішло аж 36 метрів тканини, а головна частина вишиванки (маніжка) має розміри 180 на 80 см. Пояс - 8 метрів.

"З Днем Незалежності!Сьогодні Тарас Шевченко вбраний у велетенську вишиванку, що вишивали понад 2500 людей!" - зауважила Попова.
На Волині Тараса Шевченка одягнули у гігантську вишиванку
На Волині Тараса Шевченка одягнули у гігантську вишиванку
На Волині Тараса Шевченка одягнули у гігантську вишиванку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вишиванки, День Незалежності, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Усміхнені та у вишиванках: лучани розпочали святкування Дня Незалежності велопробігом. ФОТО
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Олег Кіндер Олег
Кіндер вітає волинян з Днем Незалежності
Останні новини
На Волині чоловік під час сварки двічі вистрілив з рушниці. ФОТО
Сьогодні, 16:08
На Волині Тараса Шевченка одягнули у гігантську вишиванку
Сьогодні, 16:07
Фотографуються і їдять морозиво: відвідувачі луцького зоопарку на День Незалежності. ФОТО
Сьогодні, 15:55
Миколу Романюка вшанували у рідному селі. ФОТО
Сьогодні, 15:26
Андрій Куликов розповість у Луцьку як розпізнати фейк та протидіяти пропаганді
Сьогодні, 15:05
Схожі новини
Лучани у вишиванках утворили велетенську вежу замку Любарта. ФОТО Лучани у вишиванках утворили велетенську вежу замку Любарта. ФОТО
Сьогодні, 13:50
Луцьк у вишиванках. ФОТОРЕПОРТАЖ Луцьк у вишиванках. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 13:38
День Незалежності у Ковелі: програма заходів День Незалежності у Ковелі: програма заходів
16 серпень, 11:36
У центрі Луцька дефілювали моделі у вишиванках. ФОТО У центрі Луцька дефілювали моделі у вишиванках. ФОТО
24 серпень, 2017, 16:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині чоловік під час сварки двічі вистрілив з рушниці. ФОТО
Сьогодні, 16:08
 0
На Волині Тараса Шевченка одягнули у гігантську вишиванку
Сьогодні, 16:07
 0
Фотографуються і їдять морозиво: відвідувачі луцького зоопарку на День Незалежності. ФОТО
Сьогодні, 15:55
 0
Миколу Романюка вшанували у рідному селі. ФОТО
Сьогодні, 15:26
 0
Андрій Куликов розповість у Луцьку як розпізнати фейк та протидіяти пропаганді
Сьогодні, 15:05
 0
Медіа
відео
1/8