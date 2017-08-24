На Волині Тараса Шевченка одягнули у гігантську вишиванку





Про це у Facebook повідомила волонтер Наталія Попова.



Нагадаємо, проект "З Батьківщиною в серці", ініціатором та організатором якого



Вражають і розміри традиційного українського вбрання - на виріб пішло аж 36 метрів тканини, а головна частина вишиванки (маніжка) має розміри 180 на 80 см. Пояс - 8 метрів.



"З Днем Незалежності!Сьогодні Тарас Шевченко вбраний у велетенську вишиванку, що вишивали понад 2500 людей!" - зауважила Попова.



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