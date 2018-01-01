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На Волині зустріли тіло загиблого Героя. ФОТО

На Волині зустріли тіло загиблого Героя. ФОТО
На Волині зустріли траурний кортеж з тілом загиблого лучанина Георгія Ольховського.

Кортеж зустріли у п'ятницю, 24 серпня, майже о 20-ій голині на Цуманському посту.

Зустріти тіло Героя на межі Рівненської та Волинської областей зібралося чимало людей та декілька десятків автомобілів. Серед присутніх — атовці, побратими загиблого, військові капелани, знайомі та небайдужі чужої біди волиняни.

Нагадаємо, старший лейтенант Георгій Ольховський загинув у ніч на 23 серпня від кулі ворожого снайпера на Луганщині.

Після зустрічі на Цуманському посту траурний кортеж рушив в напрямку Луцька до Свято-Троїцького кафедрального собору.

Зазначимо, у зв’язку із загибеллю в районі проведення ООС військовослужбовця Георгія Ольховського у Луцьку 26 серпня оголосили Днем жалоби.

На прохання родини похорон військовослужбовця відбудеться у неділю, 26 серпня (чекатимуть приїзду родини з Автономної Республіки Крим).

Об 11.00 у верхньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору відбудеться відспівування Героя, 11.45 — громадянська панахида на Театральному майдані.

Поховають Георгія Ольховського на міському кладовищі у селі Гаразджа на Алеї почесних поховань.
На Волині зустріли тіло загиблого Героя. ФОТО
На Волині зустріли тіло загиблого Героя. ФОТО
На Волині зустріли тіло загиблого Героя. ФОТО
На Волині зустріли тіло загиблого Героя. ФОТО
На Волині зустріли тіло загиблого Героя. ФОТО
На Волині зустріли тіло загиблого Героя. ФОТО


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Теги: смерть, АТО, військовий, Георгій Ольховський, Волинь
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