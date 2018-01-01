На Волині зустріли тіло загиблого Героя. ФОТО
Сьогодні, 20:06
На Волині зустріли траурний кортеж з тілом загиблого лучанина Георгія Ольховського.
Кортеж зустріли у п'ятницю, 24 серпня, майже о 20-ій голині на Цуманському посту.
Зустріти тіло Героя на межі Рівненської та Волинської областей зібралося чимало людей та декілька десятків автомобілів. Серед присутніх — атовці, побратими загиблого, військові капелани, знайомі та небайдужі чужої біди волиняни.
Нагадаємо, старший лейтенант Георгій Ольховський загинув у ніч на 23 серпня від кулі ворожого снайпера на Луганщині.
Після зустрічі на Цуманському посту траурний кортеж рушив в напрямку Луцька до Свято-Троїцького кафедрального собору.
Зазначимо, у зв’язку із загибеллю в районі проведення ООС військовослужбовця Георгія Ольховського у Луцьку 26 серпня оголосили Днем жалоби.
На прохання родини похорон військовослужбовця відбудеться у неділю, 26 серпня (чекатимуть приїзду родини з Автономної Республіки Крим).
Об 11.00 у верхньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору відбудеться відспівування Героя, 11.45 — громадянська панахида на Театральному майдані.
Поховають Георгія Ольховського на міському кладовищі у селі Гаразджа на Алеї почесних поховань.
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Кортеж зустріли у п'ятницю, 24 серпня, майже о 20-ій голині на Цуманському посту.
Зустріти тіло Героя на межі Рівненської та Волинської областей зібралося чимало людей та декілька десятків автомобілів. Серед присутніх — атовці, побратими загиблого, військові капелани, знайомі та небайдужі чужої біди волиняни.
Нагадаємо, старший лейтенант Георгій Ольховський загинув у ніч на 23 серпня від кулі ворожого снайпера на Луганщині.
Після зустрічі на Цуманському посту траурний кортеж рушив в напрямку Луцька до Свято-Троїцького кафедрального собору.
Зазначимо, у зв’язку із загибеллю в районі проведення ООС військовослужбовця Георгія Ольховського у Луцьку 26 серпня оголосили Днем жалоби.
На прохання родини похорон військовослужбовця відбудеться у неділю, 26 серпня (чекатимуть приїзду родини з Автономної Республіки Крим).
Об 11.00 у верхньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору відбудеться відспівування Героя, 11.45 — громадянська панахида на Театральному майдані.
Поховають Георгія Ольховського на міському кладовищі у селі Гаразджа на Алеї почесних поховань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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