Тисячі людей у центрі Луцька зустріли загиблого Героя. ФОТО

У Луцьку на Театральному майдані зустріли траурний кортеж з тілом загиблого лучанинаКортеж зустріли у п'ятницю, 24 серпня, увечері.Загиблого Георгія Ольховського привезли до Луцька у День Незалежності, тож на урочистостях у центрі Луцька були тисячі людей. Усі вони у жалобі схилили голови та стали на коліна, коли на головний майдан міста приїхав траурний кортеж, який прямував від Цуманського поста.Люди спільно з військовими капеланами пополилися за упокій душі загиблого українського воїна."Сьогодні Бог показав, що він пам'ятає, що іде війна і гинуть воїни. За 15 хвилин, поки привезли тіло, небо заплакало, заплакало зустрічаючи Героя, який залишив Крим і приїхав сюди, захищаючи Україну материкову і свій рідний Крим. Він поліг, щоб ми могли святкувати День Незалежності. Сьогодні привезли Героя, і Бог дав так, щоб його привезли саме в День Незалежності, за яку він поліг...", - звернувся після молитви до тисяч лучан, що зібралися на Театральному майдані, головний військовий капелан Волинської єпархії УПЦ КПОпісля ж люди вшанували Героя хвилиною мовчання. На завершення присутні спільно виконали державний Гімн України. Кортеж з тілом загиблого воїна поїхав до моргу.Нагадаємо, спочатку тіло Георгія Ольховського. На Цуманському посту зібралося чимало людей та декілька десятків автомобілів. Серед присутніх — атовці, побратими загиблого, військові капелани, знайомі та небайдужі чужої біди волиняни.Старший лейтенант Георгій Ольховський загинув у ніч на 23 серпня від кулі ворожого снайпера на Луганщині.Зазначимо, у зв’язку із загибеллю в районі проведення ООС військовослужбовця Георгія Ольховського у Луцьку 26 серпня оголосили Днем жалоби.На прохання родини похорон військовослужбовця відбудеться у неділю, 26 серпня (чекатимуть приїзду родини з Автономної Республіки Крим).Об 11.00 у верхньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору відбудеться відспівування Героя, 11.45 — громадянська панахида на Театральному майдані.Поховають Георгія Ольховського на міському кладовищі у селі Гаразджа на Алеї почесних поховань.