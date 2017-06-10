У Луцьку відкрили музей сучасного мистецтва. ФОТО

Корсаків.





Музей ставить собі за мету збудувати музейну інституцію найвищого рівня, котра змінить минуле, рефлексує теперішнє, творитиме майбутнє, що сприятиме розвитку духовності нації та пропагуватиме українське мистецтво у світі, - йдеться на сайті



Захід розпочали завідувач художнього музею у Луцьку Зоя Навроцька та родина Корсаків. Під час вступного слова вони підкреслили, що надзвичайно важливо сьогодні зберегти українське мистецтво, очистити державу від художнього невігластва, і при цьому — залишитися сучасними.



На відкриття музею завітало чимало відвідувачів та поціновувавчів мистецтва. Також серед гостей були секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт та директор департаменту культури Тетяна Гнатів.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У День Незалежності у культурно-розважальному центрі “Adrenalin City” відбулось відкриття Музею сучасного українського мистецтваМузей ставить собі за мету збудувати музейну інституцію найвищого рівня, котра змінить минуле, рефлексує теперішнє, творитиме майбутнє, що сприятиме розвитку духовності нації та пропагуватиме українське мистецтво у світі, - йдеться на сайті Луцької міської ради Захід розпочали завідувач художнього музею у Луцькута родина Корсаків. Під час вступного слова вони підкреслили, що надзвичайно важливо сьогодні зберегти українське мистецтво, очистити державу від художнього невігластва, і при цьому — залишитися сучасними.На відкриття музею завітало чимало відвідувачів та поціновувавчів мистецтва. Також серед гостей були секретар міської ради, виконувач повноважень міського головита директор департаменту культури

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