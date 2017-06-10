вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку відкрили музей сучасного мистецтва. ФОТО

У Луцьку відкрили музей сучасного мистецтва. ФОТО
У День Незалежності у культурно-розважальному центрі “Adrenalin City” відбулось відкриття Музею сучасного українського мистецтва Корсаків.


Музей ставить собі за мету збудувати музейну інституцію найвищого рівня, котра змінить минуле, рефлексує теперішнє, творитиме майбутнє, що сприятиме розвитку духовності нації та пропагуватиме українське мистецтво у світі, - йдеться на сайті Луцької міської ради.

Захід розпочали завідувач художнього музею у Луцьку Зоя Навроцька та родина Корсаків. Під час вступного слова вони підкреслили, що надзвичайно важливо сьогодні зберегти українське мистецтво, очистити державу від художнього невігластва, і при цьому — залишитися сучасними.

На відкриття музею завітало чимало відвідувачів та поціновувавчів мистецтва. Також серед гостей були секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт та директор департаменту культури Тетяна Гнатів.

У Луцьку відкрили музей сучасного мистецтва. ФОТО
У Луцьку відкрили музей сучасного мистецтва. ФОТО
У Луцьку відкрили музей сучасного мистецтва. ФОТО
У Луцьку відкрили музей сучасного мистецтва. ФОТО
У Луцьку відкрили музей сучасного мистецтва. ФОТО
У Луцьку відкрили музей сучасного мистецтва. ФОТО
У Луцьку відкрили музей сучасного мистецтва. ФОТО
У Луцьку відкрили музей сучасного мистецтва. ФОТО
У Луцьку відкрили музей сучасного мистецтва. ФОТО
У Луцьку відкрили музей сучасного мистецтва. ФОТО
У Луцьку відкрили музей сучасного мистецтва. ФОТО
У Луцьку відкрили музей сучасного мистецтва. ФОТО
У Луцьку відкрили музей сучасного мистецтва. ФОТО
У Луцьку відкрили музей сучасного мистецтва. ФОТО
У Луцьку відкрили музей сучасного мистецтва. ФОТО
У Луцьку відкрили музей сучасного мистецтва. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: музей, родина Корсаків, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Усміхнені та у вишиванках: лучани розпочали святкування Дня Незалежності велопробігом. ФОТО
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Ігор Чорнуха Ігор
Чорнуха вітає з Днем Незалежності України
Останні новини
На Волині постать Кобзаря одягнули у велетенську вишиванку. ФОТО
Сьогодні, 02:11
У Луцьку відкрили музей сучасного мистецтва. ФОТО
Сьогодні, 01:19
У Мукачеві – масштабна пожежа на «Новій пошті»
Сьогодні, 00:15
25 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У самому центрі Луцька – аварія. ФОТО
24 серпень, 23:09
Схожі новини
У Луцьку з’явиться музей відомого художника У Луцьку з’явиться музей відомого художника
26 червень, 22:07
Музей Луцького братства отримав нові артефакти Музей Луцького братства отримав нові артефакти
31 березень, 10:17
Волинян запрошують на зустріч з бійцями полку «Азов» Волинян запрошують на зустріч з бійцями полку «Азов»
05 лютий, 11:48
Музею подарували речі розстріляного у 1941-му в’язня Луцької тюрми Музею подарували речі розстріляного у 1941-му в’язня Луцької тюрми
10 червень, 2017, 07:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині постать Кобзаря одягнули у велетенську вишиванку. ФОТО
Сьогодні, 02:11
 0
У Луцьку відкрили музей сучасного мистецтва. ФОТО
Сьогодні, 01:19
 0
У Мукачеві – масштабна пожежа на «Новій пошті»
Сьогодні, 00:15
 0
25 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У самому центрі Луцька – аварія. ФОТО
24 серпень, 23:09
 0
Медіа
відео
1/8