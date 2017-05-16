Судили волинянина, який затиснув руки поліцейського у дверях авто і поїхав

Восени цьогоріч у селі Дубечне Старовижівського району 25-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Opel у нетверезому стані,Днями йому виніс вирок Ратнівський районний суд.Відомо, що 30 квітня майже о 22-ій годині співробітник сектору групи реагування патрульної поліції Старовижівського відділення поліції перебуваючи на службі, під час здійснення дорожнього нагляду, в селі Дубечне на вулиці Весняній виявив порушення ПДР автомобілем марки Opel. За кермом авто перебував 25-річний мешканець цього ж села. За зовнішніми ознаками водій був у стані алкогольного сп’яніння.Однак, на законну вимогу поліцейського він відмовився пред’явити документи.Далі ж зловмисник зачинився в автівці та при спробі поліцейського відчинити двері боковим склом дверей затиснув руки поліцейського до верхньої частини дверей водія та умисно наніс декілька ударів руками в руки поліцейського. Далі ж умисно розпочав рух і наїхав лівим заднім колесом автомобіля на праву ногу поліцейського.Суд призначив чоловіком три роки "умовного".