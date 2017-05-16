вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Судили волинянина, який затиснув руки поліцейського у дверях авто і поїхав

Судили волинянина, який затиснув руки поліцейського у дверях авто і поїхав
Восени цьогоріч у селі Дубечне Старовижівського району 25-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Opel у нетверезому стані, травмував поліцейського.

Днями йому виніс вирок Ратнівський районний суд.

Відомо, що 30 квітня майже о 22-ій годині співробітник сектору групи реагування патрульної поліції Старовижівського відділення поліції перебуваючи на службі, під час здійснення дорожнього нагляду, в селі Дубечне на вулиці Весняній виявив порушення ПДР автомобілем марки Opel. За кермом авто перебував 25-річний мешканець цього ж села. За зовнішніми ознаками водій був у стані алкогольного сп’яніння.

Однак, на законну вимогу поліцейського він відмовився пред’явити документи.

Далі ж зловмисник зачинився в автівці та при спробі поліцейського відчинити двері боковим склом дверей затиснув руки поліцейського до верхньої частини дверей водія та умисно наніс декілька ударів руками в руки поліцейського. Далі ж умисно розпочав рух і наїхав лівим заднім колесом автомобіля на праву ногу поліцейського.

Суд призначив чоловіком три роки "умовного".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліцейський, Дубечне, Волинь, затиснув руки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Нєфіг руки пхати в чужу машину, особливо мусарам!
Відповісти
Вибір редактора
Усміхнені та у вишиванках: лучани розпочали святкування Дня Незалежності велопробігом. ФОТО
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій БОНДАРУК Валерій
БОНДАРУК Вітає з Днем Незалежності України!
Останні новини
У селі під Луцьком – фестиваль. ВІДЕО
Сьогодні, 18:10
Судили волинянина, який затиснув руки поліцейського у дверях авто і поїхав
Сьогодні, 17:53
Син депутата Волиньради встановив рекорд України з набивання м'яча. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:45
Рев моторів і вражаючі трюки: на Волині з'їхалися байкери. ФОТО
Сьогодні, 16:12
На Волині сім'я виграла путівку в Париж за найкрасивіші вишиванки
Сьогодні, 15:30
Схожі новини
Винесли вирок волинянину, який ледь не відкусив вухо поліцейському Винесли вирок волинянину, який ледь не відкусив вухо поліцейському
15 серпень, 13:31
На Волині поліцейські карають маршрутників, які їздять з порушеннями. ФОТО На Волині поліцейські карають маршрутників, які їздять з порушеннями. ФОТО
15 серпень, 10:39
Волинський поліцейський, якого спіймали на хабарі, відбувся штрафом Волинський поліцейський, якого спіймали на хабарі, відбувся штрафом
13 липень, 13:05
Суд розглядатиме скандальну справу ківерцівського поліцейського Суд розглядатиме скандальну справу ківерцівського поліцейського
16 травень, 2017, 14:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі під Луцьком – фестиваль. ВІДЕО
Сьогодні, 18:10
 0
Судили волинянина, який затиснув руки поліцейського у дверях авто і поїхав
Сьогодні, 17:53
 0
Син депутата Волиньради встановив рекорд України з набивання м'яча. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:45
 0
Рев моторів і вражаючі трюки: на Волині з'їхалися байкери. ФОТО
Сьогодні, 16:12
 0
На Волині сім'я виграла путівку в Париж за найкрасивіші вишиванки
Сьогодні, 15:30
 0
Медіа
відео
1/8