Судили волинянина, який затиснув руки поліцейського у дверях авто і поїхав
Сьогодні, 17:53
Восени цьогоріч у селі Дубечне Старовижівського району 25-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Opel у нетверезому стані, травмував поліцейського.
Днями йому виніс вирок Ратнівський районний суд.
Відомо, що 30 квітня майже о 22-ій годині співробітник сектору групи реагування патрульної поліції Старовижівського відділення поліції перебуваючи на службі, під час здійснення дорожнього нагляду, в селі Дубечне на вулиці Весняній виявив порушення ПДР автомобілем марки Opel. За кермом авто перебував 25-річний мешканець цього ж села. За зовнішніми ознаками водій був у стані алкогольного сп’яніння.
Однак, на законну вимогу поліцейського він відмовився пред’явити документи.
Далі ж зловмисник зачинився в автівці та при спробі поліцейського відчинити двері боковим склом дверей затиснув руки поліцейського до верхньої частини дверей водія та умисно наніс декілька ударів руками в руки поліцейського. Далі ж умисно розпочав рух і наїхав лівим заднім колесом автомобіля на праву ногу поліцейського.
Суд призначив чоловіком три роки "умовного".
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Днями йому виніс вирок Ратнівський районний суд.
Відомо, що 30 квітня майже о 22-ій годині співробітник сектору групи реагування патрульної поліції Старовижівського відділення поліції перебуваючи на службі, під час здійснення дорожнього нагляду, в селі Дубечне на вулиці Весняній виявив порушення ПДР автомобілем марки Opel. За кермом авто перебував 25-річний мешканець цього ж села. За зовнішніми ознаками водій був у стані алкогольного сп’яніння.
Однак, на законну вимогу поліцейського він відмовився пред’явити документи.
Далі ж зловмисник зачинився в автівці та при спробі поліцейського відчинити двері боковим склом дверей затиснув руки поліцейського до верхньої частини дверей водія та умисно наніс декілька ударів руками в руки поліцейського. Далі ж умисно розпочав рух і наїхав лівим заднім колесом автомобіля на праву ногу поліцейського.
Суд призначив чоловіком три роки "умовного".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Нєфіг руки пхати в чужу машину, особливо мусарам!
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