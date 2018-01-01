Волиняни стали чемпіонами світу з параканое. ФОТО. ВІДЕО

Сергій Ємельянов та Марина Мажула, які представляють Волинь, стали чемпіонами світу з параканое. Про це повідомляє Федерація каное України.



У День Незалежності України, 24 серпня, спортсменка із Ратнівщини Марина Мажула та Сергій Ємельянов з Луцька принесли перемогу із чемпіонату світу з параканое.



Для Ємельянова, який є паралімпійським чемпіоном, це друга перемога на світовій першості. Для Мажули, яка займається параканое лише два роки – перша. Українці добилися беззаперечного успіху: Сергій виграв у бразильця Кайо Карвальо – 0,73 секунди, Марина – взагалі, корпус (1,130 секунди).













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