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Волиняни стали чемпіонами світу з параканое. ФОТО. ВІДЕО

Волиняни стали чемпіонами світу з параканое. ФОТО. ВІДЕО
Українські веслувальники Сергій Ємельянов та Марина Мажула, які представляють Волинь, стали чемпіонами світу з параканое. Про це повідомляє Федерація каное України.

У День Незалежності України, 24 серпня, спортсменка із Ратнівщини Марина Мажула та Сергій Ємельянов з Луцька принесли перемогу із чемпіонату світу з параканое.

Для Ємельянова, який є паралімпійським чемпіоном, це друга перемога на світовій першості. Для Мажули, яка займається параканое лише два роки – перша. Українці добилися беззаперечного успіху: Сергій виграв у бразильця Кайо Карвальо – 0,73 секунди, Марина – взагалі, корпус (1,130 секунди).



Волиняни стали чемпіонами світу з параканое. ФОТО. ВІДЕО
Волиняни стали чемпіонами світу з параканое. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: параканое, спорт, Волинь, чемпіони світу
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